Полиция установила еще 21 камеру автофиксации нарушений: адреса

3 сентября на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст заработают приборы автофиксации нарушений ПДД.
Об этом предупредили в пресс-службе полиции.
Finance.ua как портал, который заботится о том, чтобы вы не переплачивали лишнего, рассказывает, где расположены новые камеры фото- и видеофиксации:
Винницкая область (5 приборов):
Львовская область (1 камера):
Черниговская область (4 камеры):
г. Полтава (3 прибора):
г. Николаев (2 камеры):
г. Харьков (3 прибора контроля):
г. Хуст (3 камеры):
Где уже работают камеры? Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля, которые расположены в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.
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