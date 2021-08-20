Полиция установила еще 21 камеру автофиксации нарушений: адреса

3 сентября на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст заработают приборы автофиксации нарушений ПДД.

Об этом предупредили в пресс-службе полиции.

Finance.ua как портал, который заботится о том, чтобы вы не переплачивали лишнего, рассказывает, где расположены новые камеры фото- и видеофиксации:

Винницкая область (5 приборов):

на 294 км+619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч);

на 294 км+567 автодороги М-21 в направлении г. Житомир (50 км/ч);

на 371 км + 527 автодороги М-30 в направлении г. Хмельницкий (50 км/ч);

на 404 км+377 автодороги М-30 в направлении г. Винница (50 км/ч);

на 404 км+640 автодороги М-30 в направлении г. Умань (50 км/ч);

Львовская область (1 камера):

на 685 км+309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч);

Черниговская область (4 камеры):

на 60 км+426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 6 км+414 автодороги М-01−02 в направлении г. Киев (50 км/ч);

на 43 км+993 автодороги М-02 в направлении г. Чернигов (50 км/ч);

на 125 км+385 автодороги М-02 в направлении с. Бобрик (50 км/ч);

г. Полтава (3 прибора):

ул. Европейская, 155: в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Свитанковая, 14: в направлении ул. Юрия Тимошенко (50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 32: в направлении ул. Героев-пожарных (50 км/ч);

г. Николаев (2 камеры):

просп. Героев Украины, 20: в направлении Киевского шоссе (50 км/ч);

просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старофортечная (ограничение скорости 50 км/ч);

г. Харьков (3 прибора контроля):

просп. Науки, 12, в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 62-б, в направлении ул. Евгения Котляра (50 км/ч);

Белгородское шоссе, 2, в направлении ул. Деревянко (50 км/ч).

г. Хуст (3 камеры):

ул. Львовская, 157, в направлении ул. 9-го мая (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Ивана Франко, 165, в направлении центра города (50 км/ч);

ул. Волошина, 81, в направлении центра города (50 км/ч).

Где уже работают камеры? Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля, которые расположены в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

Справка Finance.ua:

сумма штрафа. Превышение ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч влечет за собой наложение штрафа в размере 340 грн, а в случае превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч — 1700 грн;

если оплатить штраф в период со дня вынесения постановления до истечения 10 дней со дня его вручения, оплата составит 50% от общей суммы штрафа. Общий срок оплаты — 30 дней;