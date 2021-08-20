МАУ завезет в Украину крупнейшие в истории страны пассажирские самолеты

Авиакомпания МАУ до конца 2021 года завезет в Украину два дальнемагистральных широкофюзеляжных самолета Boeing 777−300, сообщил avianews.com исполнительный директор туроператора «Компас» Дмитрий Гудзий. Данный проект обе компании будут реализовывать вместе.
Boeing 777−300 станет крупнейшим в истории авиации Украины пассажирским самолетом, который когда-либо совершал коммерческие рейсы во флоте авиакомпаний страны.
«Сейчас мы на финальной стадии подписания договора с МАУ об использовании этих самолетов», — рассказал Гудзий.
По его словам, одним из условий переговоров между МАУ и туроператором было наличие именно двух авиалайнеров. Это необходимо для резерва, если один из бортов не сможет совершать полеты.
Оба самолета рассчитаны на перевозку 426 пассажиров в салонах трех классов:
МАУ берет два Boeing 777−300 в основном для чартерных программ туроператора «Компас». Однако в свободное время авиакомпания сможет использовать их для выполнения собственных рейсов, например, в США или Канаду.
«Компас» уже анонсировал сразу три полетных программы на Boeing 777−300 из Киева в места элитного пляжного отдыха: на Доминикану, в мексиканский Канкун и на Мальдивы.
Первый чартер в Доминикану вылетит уже 7 декабря и будет выполняться раз в 10 дней. Вторую 10-дневную цепочку «Компас» запустит 25 декабря.
Рейсы в Канкун запланированы с 28 декабря раз в 10 дней.
С 29 декабря Boeing 777−300 МАУ по заказу «Компаса» полетит на Мальдивы — в Мале в рамках 10-дневной цепочки. Вторую 10-дневную чартерную программу компании запустят со 2 января.
На сегодня крупнейшим в истории современной Украины пассажирским самолетом является Boeing 777−200ER МАУ. С 2018 года авиакомпания использовала три таких авиалайнера. Они имели салоны бизнес-класса, премиум-эконома и экономического класса и могли перевозить 361 пассажира. Авиалайнеры летали из Киева в Нью-Йорк, Торонто, Бангкок и Пекин.
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