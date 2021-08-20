Немецкий лоукостер Eurowings начал летать в Украину

Немецкий лоукостер Eurowings 1 сентября выполнил первый рейс в Украину — самолет Airbus A320 Eurowings совершил посадку в аэропорту Борисполь.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

«Сейчас авиакомпании Lufthansa Group предлагают около 70 рейсов в неделю из Украины во Франкфурт, Мюнхен, Вену, Цюрих и отныне в Дюссельдорф», – говорит Карстен Цанг, Генеральный директор по продажам в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Lufthansa Group.

График рейсов. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Дюссельдорфа в Киев три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

В понедельник и среду борт отправляется из Дюссельдорфа в 11:30 и прибывает в Киев в 15:10, в пятницу вылетает в 06:50 и прибывает в Киев в 10:30.

В обратном направлении борт вылетает по понедельникам и средам в 15:55 и прибывает в 17:40 в Дюссельдорф, в пятницу отправляется из Киева в 11:15 и прибывает к месту назначения в 13:00.

Цены на билеты. Стоимость билетов на рейс из Киева составляет от 89,99 евро до 189,99 евро, а из Дюссельдорфа — от 49,99 евро до 99,99 евро.

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