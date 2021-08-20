Альфа-Банк Украина повысил кешбэк в полтора раза за расчеты кредитными картами

Банк начисляет в 1,5 раза больше кешбэка в программе лояльности Cash’U CLUB при условии расчета кредитными картами.

Цифровой банк Sense SuperApp в сентябре получил очередное обновление. Клиенты, обновившие свой Sense или впервые его установившие, будут получать в 1,5 раза больше кешбэка для кредиток и новой кредитно-дебетовой карты Caméléon, чем для обычных дебетовых карт (не касается категорий с максимальным кешбэком в 10% и категории «Продукты»).

Напомним, в приложении Sense клиенты могут открыть кредитную цифровую карту Red или недавно анонсированную банком карту Caméléon, единственную на рынке с бесконечным льготным периодом.

Также с обновлением банк пересмотрел некоторые категории. Категория «Путешествия» трансформировалась в «Отели» и «Авиабилеты»; «Виномаркеты» и «Кондитерские» вышли из «Продуктов» и стали отдельными категориями; «Игры и приложения» (цифровые приложения, игры, книги, онлайн-фильмы, музыка) выделены из «Развлечений»; появились новые категории: «Цветы» и «Химчистки».

Выбрать категории кешбэка клиенты могут в начале каждого месяца в разделе Cash’U CLUB в приложении Sense SuperApp. Также за расчеты гаджетом через Apple Pay / Google Pay банк гарантированно начисляет 0,5% кешбэка.