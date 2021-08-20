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До 5000 евро: в Австрии подняли штрафы за превышение скорости

До 5000 евро: в Австрии подняли штрафы за превышение скорости

С 1 сентября 2021 года Австрия начала принимать жесткие меры по «успокоению» любителей высоких скоростей. Превышение скорости на 30 км/ч теперь наказывается штрафом 150 евро вместо прежних 70 евро, а за превышение на 40 км/ч в населенных пунктах или более 50 км/ч вне городской черты придется расстаться с 300 евро (было 150 евро).

Об этом сообщило издание Auto Motor und Sport со ссылкой на ADAC.

Для особо злостных нарушителей, которые будут ездить еще быстрее и делать это многократно, максимальный размер штрафа теперь может составить 5000 евро вместо прежних 2180 евро. Кстати, между Австрией и Германией действует соглашение об исполнении штрафов, поэтому немецкие правоохранительные органы также собирают платежи в пользу коллег из Австрии.

Кроме этого Австрия ввела новое уголовное преступление — «незаконные гонки». Участники таких несогласованных заездов должны быть готовы расстаться с водительским удостоверениям на срок не менее шести месяцев. После этого «гонщики» смогут вернуться за руль только после проверки у психолога.

В особо опасных случаях автомобили смогут конфисковать. В частности, за вождение с превышением скорости и созданием аварийно-опасных ситуаций, а также за управление транспортом при уже изъятом водительском удостоверении. Однако эти нормы вступят в силу только в конце 2021 года.

По материалам autonews.ua
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