До 5000 евро: в Австрии подняли штрафы за превышение скорости

С 1 сентября 2021 года Австрия начала принимать жесткие меры по «успокоению» любителей высоких скоростей. Превышение скорости на 30 км/ч теперь наказывается штрафом 150 евро вместо прежних 70 евро, а за превышение на 40 км/ч в населенных пунктах или более 50 км/ч вне городской черты придется расстаться с 300 евро (было 150 евро).
Об этом сообщило издание Auto Motor und Sport со ссылкой на ADAC.
Для особо злостных нарушителей, которые будут ездить еще быстрее и делать это многократно, максимальный размер штрафа теперь может составить 5000 евро вместо прежних 2180 евро. Кстати, между Австрией и Германией действует соглашение об исполнении штрафов, поэтому немецкие правоохранительные органы также собирают платежи в пользу коллег из Австрии.
Кроме этого Австрия ввела новое уголовное преступление — «незаконные гонки». Участники таких несогласованных заездов должны быть готовы расстаться с водительским удостоверениям на срок не менее шести месяцев. После этого «гонщики» смогут вернуться за руль только после проверки у психолога.
В особо опасных случаях автомобили смогут конфисковать. В частности, за вождение с превышением скорости и созданием аварийно-опасных ситуаций, а также за управление транспортом при уже изъятом водительском удостоверении. Однако эти нормы вступят в силу только в конце 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - КиевтеплоэнергоВчера, 09:00 - 1467 10
Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникамВчера, 15:12 - 6590 8
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Позавчера, 17:30 - 2420 8
Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатываетВчера, 08:04 - 825 6
Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грнПозавчера, 15:33 - 565 5
Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникамВчера, 15:12 - 6590 8
Расходы украинцев начали сравнивать с легальными доходами: коснется даже покупки квартирыВчера, 17:04 - 3801
ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за кварталВчера, 13:00 - 2929
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - КиевтеплоэнергоВчера, 09:00 - 1467 10
В Киеве разоблачили новую схему кражи жильяВчера, 05:27 - 1231
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету AlphaВчера, 11:20 - 97
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1426
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 834
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2392 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3777 7