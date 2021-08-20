Старые правила не работают: 31-летний миллионер рассказал, как добиться финансовой независимости

В современном мире нужно изменить подход к накоплению богатства. По крайней мере так считает 31-летний миллионер Натан Латка, который самостоятельно заработал свой капитал.

По его словам, новое богатство “не играет по старым правилам бизнеса, которым следуют массы”.

Натан Латка владеет 119 миллионами долларов. Он основал компанию по программному обеспечению, которую оценили почти в 10,5 миллиона долларов всего через 5 лет. Миллионер также сумел построить систему, которая ежемесячно приносит ему 100 тысяч долларов пассивного дохода. Кроме того, он назвал четыре новых правила, которые необходимо соблюдать, чтобы достичь финансовой независимости.

Не фокусируйтесь на одной работе или компании. По мнению Латка, стандартная совет стать экспертом в определенной области больше не актуальна, поскольку в таком случае человек имеет только одну точку отказа. Миллионер отметил, что накопить действительно большой капитал не удастся, если человек будет заниматься чем-то одним.

Свою позицию он обосновал следующим образом: если это дело терпит крах, придется все начинать сначала. Вместо этого бизнесмен советует руководствоваться его правилом трех фокусов – 80% времени уделять одному проекту, который приносит наибольший доход или имеет соответствующий потенциал, а остальные 20% времени выделить на развитие других проектов.

Копируйте своих конкурентов. Латка подчеркнул, что придумать классную бизнес-идею недостаточно для того, чтобы зарабатывать шестизначные суммы. По его словам, чтобы достичь успеха, необходимо “агрессивно копировать своих конкурентов”. В качестве примера он привел действия американского техгиганта Facebook, который копирует различные технологии Snapchat. В частности, Facebook Stories и Instagram Storie.

Ключ заключается в том, чтобы проанализировать бизнес и определить потребность клиентов, которую он не удовлетворяет, а затем сделать это самостоятельно. Вы разбогатеете, скопировав конкурента, сделав это лучше и создавая импульс, – пояснил миллионер.

Прекратите ставить цели. Бизнесмен считает, что цели мешают получить “золотое яйцо”. Он убежден, если строить свою жизнь вокруг целей, то после их достижения больше не к чему стремиться и станет скучно.

Гораздо лучше вложить свою энергию в создание, кормление и уход за системой, которая создает золотые яйца каждый день. Таким образом у вас будет золотой гусь, который продолжает нести золотые яйца, отметил Латка.