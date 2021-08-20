Доходы майнеров Bitcoin в августе приблизились к $1,4 млрд

Совокупный доход майнеров первой криптовалюты за август составил $1,36 млрд.
Это на 40% больше показателя за июль — $972,6 млн. Максимальную выручку за месяц майнеры получили в марте, когда она достигла $1,67 млрд.
На рост доходов майнеров положительно повлияло восстановление цены Bitcoin. На начало августа котировки находились в районе $40 000, а 23 числа пробили уровень $50 000. В начале сентября курс снова поднялся выше этой отметки.
Подавляющая доля дохода майнеров за месяц пришлась на вознаграждение за найденный блок, которое после состоявшегося в мае 2020 года халвинга составляет 6,25 BTC. В августе майнеры заработали на этом $1,39 млрд.
Доля комиссий в выручке упала до 1,32% против 3,5% в июле. Этот показатель снижается четвертый месяц подряд.
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