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«Умный город»: в Египте строят новую столицу с высокими технологиями

«Умный город»: в Египте строят новую столицу с высокими технологиями

В пустыне Египта с нуля строят новую административную столицу, рассчитанную на более 6 млн жителей и оснащенную передовыми технологическими системами.

Об этом сообщает Reuters.

Новую административную столицу Египта строят в пустыне в 45 км к востоку от Каира. В ней сможет проживать 6,5 млн жителей.

В новом городе люди будут использовать смарт-карты и приложения, чтобы открывать двери и осуществлять платежи, а также пользоваться интернетом через общедоступный Wi-Fi, который будут распространять фонарные столбы. Также для жителей создадут одно мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять всеми жизненно важными делами: оплачивать счета за коммунальные услуги, уведомлять о жалобах и проблемах различные местные службы и прочее.

По меньшей мере 6000 камер на каждой улице будут отслеживать скопления людей и заторы на дорогах, выявлять случаи краж, наблюдать за подозрительными людьми или объектами и запускать автоматические сигналы тревоги во время чрезвычайных ситуаций.

Чиновники также отмечают, что передовые технологические системы помогут сократить количество отходов, потому что благодаря им можно будет быстро выявлять неисправности и следить за потреблением.

По данным агентства Reuters, технологии и связь для новой столицы стоят 640 млн долларов. Город, вероятно, откроют для первых государственных служащих в конце этого года.

По материалам УНН
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