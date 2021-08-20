Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грн

1 сентября 2021 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении условий продажи государственного пакета акций акционерного общества „Первый киевский машиностроительный завод“ на аукционе с условиями».
Стартовая цена 100% акций АО «ПКМЗ» (бывший завод «Большевик») установлена на уровне 1,39 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда государственного имущества Украины.
Предложение об условиях приватизации были разработаны межведомственной аукционной комиссией с участием представителей ФГИУ, Министерства экономики Украины, АО «ПКМЗ» и профсоюза, Государственного концерна «Укроборонпром», КГГА, СБУ, ГБР, Национальной полиции и компании-советника.
В соответствии с приватизационными условиями, утвержденными КМУ, новый владелец предприятия должен выполнить ряд социальных и экономических условий, в частности:
Кроме того, совместно с государственным концерном «Укроборонпром» было принято решение о передаче оборудования для изготовления продукции со спецназначением на баланс оборонным предприятиям.
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