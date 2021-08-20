Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грн

1 сентября 2021 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении условий продажи государственного пакета акций акционерного общества „Первый киевский машиностроительный завод“ на аукционе с условиями».

Стартовая цена 100% акций АО «ПКМЗ» (бывший завод «Большевик») установлена на уровне 1,39 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда государственного имущества Украины.

Подготовка А О «ПКМЗ» осуществлялась с привлечением советника по приватизации KPMG Украина — ведущей международной аудиторской компании из «Большой четверки», которая сейчас продолжает работу для привлечения потенциальных инвесторов.

Предложение об условиях приватизации были разработаны межведомственной аукционной комиссией с участием представителей ФГИУ, Министерства экономики Украины, АО «ПКМЗ» и профсоюза, Государственного концерна «Укроборонпром», КГГА, СБУ, ГБР, Национальной полиции и компании-советника.

В соответствии с приватизационными условиями, утвержденными КМУ, новый владелец предприятия должен выполнить ряд социальных и экономических условий, в частности:

Социальные гарантии для работников, в частности погашение задолженностей по заработным платам и ЕСВ , выполнение действующего Коллективного договора и недопущение увольнения в течение определенного срока.

, выполнение действующего Коллективного договора и недопущение увольнения в течение определенного срока. Инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение 3 лет.

Сохранение части производства, которое имеет потенциал, на площадке в г. Киев или в г. Жашков или других производственных мощностях на территории Украины

Обеспечить погашение задолженностей АО « ПКМЗ » перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами. Сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.

Кроме того, совместно с государственным концерном «Укроборонпром» было принято решение о передаче оборудования для изготовления продукции со спецназначением на баланс оборонным предприятиям.