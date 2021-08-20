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Китайский такси-сервис DiDi, который собирается выйти на рынок Украины, продал свою долю в европейском Bolt за $590 млн

Китайский такси-сервис DiDi, который собирается выйти на рынок Украины, продал свою долю в европейском Bolt за $590 млн

Китайский онлайн-сервис такси DiDi продал долю в европейском сервисе аналогичной направленности Bolt за $590 млн. Издание The Telegraph считает, что это произошло из-за растущего давления со стороны китайских регуляторов.

В конце августа DiDi пересмотрела свои планы по выходу на рынок Великобритании, т.к. в компании опасались, что у регулирующих органов Китая могут возникнуть претензии по поводу того, как DiDi обрабатывает и хранит данные клиентов. Проблемы с властями у DiDi начались после ее выпуска акций на Нью-Йоркской бирже после чего на компанию накатилась волна проверок регуляторов.

В The Telegraph считают, что таким образом власти демонстрируют, что будет происходить с технологическими компаниями, которые игнорируют новые правила отдавать предпочтение выпускать акции на внутреннем рынке. DiDi собиралась в ближайшие месяцы выйти на рынок Великобритании и Европы и уже купила несколько лицензий на предоставление сервиса. Но теперь компании придется отложить выход на европейский рынок по крайней мере на год, указывает The Telegraph.

Отметим, что DiDi купила долю в Bolt в 2017 году, когда компания еще называлась Taxify. Недавно Bolt получил 600 млн евро инвестиций на развитие, увеличив оценочную стоимость компании до 4 млрд евро. В свою очередь DiDi – это основанная в 2012 году китайская платформа, которая работает в 16 странах. Она предоставляет сервис поиска такси через приложение, проката велосипедов и автомобилей, автобусных перевозок, а также доставки еды. В приложении DiDi зарегистрировано 493 млн пользователей и несколько миллионов водителей. Доход за 2020 год составил $21,6 млрд, прибыль – $1 млрд. Капитализация компании в 2021 году составила $68 млрд.

По материалам ITC.ua
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