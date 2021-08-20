В Минэкономики прогнозируют увеличение производства сахара в Украине на 30%

В Украине началась переработка сахарной свеклы нового урожая. В текущем году планируется работа 33 сахарных заводов.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Минэкономики.
Как отметили в пресс-службе, на 2021/2022 маркетинговый год (сентябрь-август) в Украине предполагается производство сахара на уровне 1,4 млн тонн, что на 30% больше чем 2020/2021 МГ.
“Принимая во внимание существенные переходящие остатки (422 тыс. тонн) на начало прошлого МГ, общее предложение сахара составит 1,74 млн тонн, что будет вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объем которого оценивается в пределах 1,25 млн тонн”, – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на сегодня сахарная отрасль Украины позволяет производить до 2,0 млн тонн свекловичного сахара в год, что полностью обеспечивает внутренние потребности страны (1,1-1,2 млн тонн).
В Минэкономики напомнили, что в прошлом 2020/2021 МГ из-за неблагоприятных погодных условий в Украине было произведено 1,1 млн тонн сахара, что на 25% меньше, чем в 2019/2020 МГ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - КиевтеплоэнергоВчера, 09:00 - 1477 10
Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникамВчера, 15:12 - 6892 8
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Позавчера, 17:30 - 2427 8
Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатываетВчера, 08:04 - 829 6
Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грнПозавчера, 15:33 - 566 5
Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникамВчера, 15:12 - 6892 8
Расходы украинцев начали сравнивать с легальными доходами: коснется даже покупки квартирыВчера, 17:04 - 3951
ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за кварталВчера, 13:00 - 2958
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - КиевтеплоэнергоВчера, 09:00 - 1477 10
В Киеве разоблачили новую схему кражи жильяВчера, 05:27 - 1231
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету AlphaВчера, 11:20 - 97
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1427
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 835
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2393 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3777 7