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5 главных советов от миллиардеров, как разбогатеть

5 главных советов от миллиардеров, как разбогатеть

В 2021 году количество миллиардеров в списке самых богатых людей мира Forbes выросло до рекордного количества — 2755 человек. Это на 660 больше, чем в 2019 году. В целом миллиардеры стали на 86% богаче, чем годом ранее. Более 70% из них преуспели самостоятельно — без помощи и поддержки богатых родителей или других родственников.

Что советуют самые богатые люди мира, и как по их мнению достичь успеха.

Джефф Безос: «Не бойтесь менять свою точку зрения»

Джефф Безос начал создавать компанию, которая впоследствии превратилась в Amazon, продавая книги из своего гаража в Сиэтле в 1994 году. На сегодняшний момент его капитал составляет более 177 млрд долларов.

Миллиардер говорит: важно быть открытым к новому и готовым скорректировать свой взгляд на вещи. Джефф Безос считает, что люди, которые достигли успеха, потратили значительные усилия на то, чтобы сформировать свои убеждения, а затем найти аргументы, которые могут их опровергнуть. Безос уверен, что благодаря такому мышлению вы станете более креативными, гибкими и более успешными.

Уоррен Баффет: «Инвестируйте в себя»

Известный инвестор Баффет всегда говорил, что лучшие инвестиции, которые вы можете сделать, не имеют ничего общего с деньгами: «Безусловно, самое лучшее вложение, которое вы можете сделать, — это инвестиция в себя».

По словам Баффета, лучший способ сделать это — научиться выражать свои мысли просто и понятно «как в письменной форме, так и в устной». Именно так, по его мнению, вы сможете увеличить свой капитал как минимум на 50%.

«Если вы не умеете правильно общаться, это все равно, что подмигивать красивой девушке в темноте — она все равно ничего не заметит. Вы можете иметь самый развитый интеллект в мире, но никакого толку от него не будет, если вы не можете понятно излагать свои мысли», — считает Баффет.

Билл Гейтс: «Окружите себя правильными людьми»

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft говорит, что нашел способы контролировать «свое эго», став миллиардером в 31 год. Гейтс рассказал о том, что живет довольно скромно, продолжая делать обычные вещи: каждый вечер он моет посуду после ужина и отвозит своих детей в школу утром. Кроме того, миллиардер окружает себя правильными людьми, среди которых и лучший друг — Уоррен Баффет.

«Если я появлюсь перед ним, раздувшись от собственного высокомерия, меня приведут в чувство. Контролируйте свой эгоизм», — сказал Гейтс.

Джек Ма: «Каждый способен преуспеть, если приложит усилия»

Основатель Alibaba и миллиардер Джек Ма убежден, что любой может добиться успеха так же, как и он. После колледжа Джеку, который провел свое детство в Ханчжоу, отказали более 30 работодателей, прежде чем он стал учителем английского языка. Сегодня капитал Ма достигает 51 млрд долларов.

«Я основал Alibaba в 1999 году в своей квартире. Если мы с командой смогли добиться успеха, то смогут и 80% людей в мире. У нас почти ничего не было, но мы верили в будущее», — сказал Ма. Тремя основными источниками к успеху миллиардер называет умение быть открытым к новому, никогда не сдаваться и использовать все те навыки, которыми вы владеете.

Опра Уинфри: «Не ждите, что успех придет к вам в один момент»

Опра Уинфри — американская актриса, телеведущая, писательница, филантропка и феминистка. Имущественное положение Уинфри оценивается в примерно $ 2,8 млрд, благодаря чему ее считают самой богатой женщиной в мировом шоу-бизнесе.

«Правда в том, что вы не можете контролировать все на свете. Единственное, что вы можете сделать здесь и сейчас, — это принять решение. Жизнь — это решение, а решение, которое вы можете принять, — это использовать свою жизнь по полной. Успех — это процесс. Вы можете спросить об этом любого, кто преуспел», — добавила Уинфри. Частью этого процесса, по ее словам, являются неудачи.

«Вы понимаете, что в некоторой степени успех находится вне вашего контроля. Успех — хорош с точки зрения достижения целей, выполнения миссии, прозрения, особенно если то, что вы делаете, создает добро в мире. Но если вы начинаете определять себя с помощью традиционных мер достижения успеха, и это влияет на вашу самооценку — вам суждено быть несчастным, потому что вы не можете его контролировать».

По материалам ТСН
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