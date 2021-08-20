Дефицит бюджета сократился

За январь-август 2021 года общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 13,3 млрд грн при росписи в 110,3 млрд грн.
Об этом сообщает Минфин со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.
В августе в общий фонд госбюджета поступило 118,6 млрд грн или 102% от месячной росписи (+2,4 млрд грн), а за январь-август – 700 млрд грн или 104,1% от плана (+27,7 млрд грн).
Расходы по общему фонду государственного бюджета за январь-август составили 717,1 млрд грн или 91,6% от росписи.
Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета составили 302,1 млрд грн или 72,4% от запланированных.
От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 240,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн ($1,8 млрд и €418,1 млн евро).
Также был проведен выпуск ОВГЗ на 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на акции допэмиссии Экспортно-кредитного агентства.
Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн.
При этом платежи по погашению госдолга за январь-август составили 283 млрд грн (99,5% от плана), платежи по обслуживанию – 87,1 млрд грн (91,2% от плана).
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