0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 412 0

Зеленский показал американскому бизнесу, во что стоит инвестировать в Украине

Зеленский показал американскому бизнесу, во что стоит инвестировать в Украине

Владимир Зеленский рассказал американским бизнесменам о Плане трансформации Украины, направленный на то, чтобы привлечь около $300 млрд в украинскую экономику.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Читайте также: Проекты на 277 миллиардов долларов: Зеленский представил в США план «трансформации» Украины

Как отметила посол Украины в США Оксана Маркарова, речь шла о финансовых, энергетических компаниях, а также о компаниях, работающих в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.

«Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20−25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина делает реальные, а не декларативные шаги для поддержки бизнеса.

В этом контексте он упомянул земельную реформу, заметив, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации, и банковскую реформу — напомнив о готовности Украины приватизировать ПриватБанк.

Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях, программе Большая стройка, законе о концессии, реформе госконцерна Укроборонпром, энергетических проектах и «зеленом» курсе.

«Также Владимир Зеленский упомянул закон об „инвестиционных нянях“, когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 млн евро, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства», — сказано в сообщении.

«Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры», — подчеркнул Зеленский, призвав американский бизнес инвестировать в Украину.

Справка Finance.ua:

  • Украина намерена выполнить ряд обязательств в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.