Зеленский показал американскому бизнесу, во что стоит инвестировать в Украине

Владимир Зеленский рассказал американским бизнесменам о Плане трансформации Украины, направленный на то, чтобы привлечь около $300 млрд в украинскую экономику.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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Как отметила посол Украины в США Оксана Маркарова, речь шла о финансовых, энергетических компаниях, а также о компаниях, работающих в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.

«Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20−25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина делает реальные, а не декларативные шаги для поддержки бизнеса.

В этом контексте он упомянул земельную реформу, заметив, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации, и банковскую реформу — напомнив о готовности Украины приватизировать ПриватБанк.

Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях, программе Большая стройка, законе о концессии, реформе госконцерна Укроборонпром, энергетических проектах и «зеленом» курсе.

«Также Владимир Зеленский упомянул закон об „инвестиционных нянях“, когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 млн евро, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства», — сказано в сообщении.

«Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры», — подчеркнул Зеленский, призвав американский бизнес инвестировать в Украину.

Справка Finance.ua: