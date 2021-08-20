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Чем овердрафт отличается от кредитного лимита

Чем овердрафт отличается от кредитного лимита

Finance.ua как портал, который помогает читателям быть финансово грамотными, решил разобраться, в чем отличие таких понятий, как «овердрафт» и кредитный лимит.

Кредитный лимит. Он устанавливается на постоянной основе и может быть только на кредитной карте. Для получения кредитной карты в банке у клиента должна быть безупречная кредитная история.

Овердрафт может быть подключен к любой дебетовой карте. Как правило, это зарплатная карта, но есть примеры подключения овердрафта к обычной дебетовой карте, депозитной карте, даже пенсионной.

Что общего. У овердрафта и обычного кредитного лимита есть немало общего. При пользовании и тем, и другим клиент платит лишь за те дни, когда он использовал банковские деньги. По картам с кредитным лимитом сейчас широко распространено такое понятие, как «льготный период», во время которого клиент пользуется заемными деньгами без переплат.

В случае с овердрафтом оплата обычно происходит за все дни пользования.

Отличие. Пользуясь кредитной картой с установленным лимитом и льготным периодом, можно совершать десятки мелких покупок, а овердрафт скорее напоминает обычный кредит на потребительские нужды.

В случае с овердрафтом не нужно совершать никаких дополнительных действий, подписывать различные документы и ждать решения банка. Он есть и готов к использованию в любой момент.

Как разбираться в тонкостях овердрафта и кредитного лимита, вы можете узнать в материале Чем овердрафт отличается от кредитного лимита и как им пользоваться правильно

По материалам Finance.UA
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