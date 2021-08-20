Самые интересные направления для молодых ІТ-специалистов в Украине

Каждый шестой специалист на украинском ІТ-рынке имеет менее 2 лет опыта работы.
Finance.ua как портал, который всегда следит за рынком труда, узнал у компании GlobalLogic о самых востребованных направлениях для начала карьеры в сфере технологий.
Как сообщают в GlobalLogic, компаниям интересно привлекать специалистов без опыта, чтобы растить их самостоятельно. Так, согласно опросам, 80% молодых ІТ-специалистов требуют больше практики и менторства. Чтобы работать с реальными проектами, а не только закреплять теоретическую базу, они выбирают обучающие тренинги от ІТ-компаний.
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