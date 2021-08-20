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Самые интересные направления для молодых ІТ-специалистов в Украине

Самые интересные направления для молодых ІТ-специалистов в Украине

Каждый шестой специалист на украинском ІТ-рынке имеет менее 2 лет опыта работы.

Finance.ua как портал, который всегда следит за рынком труда, узнал у компании GlobalLogic о самых востребованных направлениях для начала карьеры в сфере технологий.

Как сообщают в GlobalLogic, компаниям интересно привлекать специалистов без опыта, чтобы растить их самостоятельно. Так, согласно опросам, 80% молодых ІТ-специалистов требуют больше практики и менторства. Чтобы работать с реальными проектами, а не только закреплять теоретическую базу, они выбирают обучающие тренинги от ІТ-компаний.

  • наиболее востребованные направления для молодых специалистов: С/С++, C/Embedded и Linux Kernel, QA;
  • последние три года спрос на специалистов с коммерческим опытом до двух лет в среднем устойчивый – на уровне 15-17%.;
  • 70% технических вакансий предусматривают уровень middle (от 2 лет опыта) и senior (от 5 лет опыта);
  • больше всего на ІТ-рынке специалистов с опытом 5+ лет.

Справка Finance.ua:

  • например, сейчас Extracode, украинская продуктовая компания, ищет Junior QA Engineer. От кандидатов ожидают четких знаний основ теории тестирования, умения применять их на практике. Опыт работы в команде и знание bug tracking system обязателен. Большим плюсом для кандидата будет участие в проекте для корпоративного заказчика или опыт работы со средствами автоматизации тестирования.
  • игровая компания 4Friends сейчас ищет человека на должность С++ Developer. Специалист будет работать над инфраструктурной и серверной частью проекта, интеграцией SDK, СІ поддержкой. Требования к квалификации: опыт разработки на C ++ от 2 лет, знание Python, понимание алгоритмов и структур данных, опыт работы с GIT, знание bash или batch script, знания SQL / опыт с NoSQL;
  • Ozzylogik – международная продуктовая компания, которая работает в сфере теле-радио коммуникаций, ищет Embedded C++ разработчика с уровнем квалификации Pre-Middle и выше. Вакансия предполагает написание высокооптимизированного low-latency кода, reverse engineering, linux core development;
  • компания Keepit ищет Junior C++ Developer с опытом работы не менее 1 года и хорошим пониманием современного C ++. Желаемые навыки: GNU Make, clang, gdb, lldb, gprof, perf, valgrind, git. Знание Microsoft 365, Sharepoint, Dynamics, Salesforce, GSuite
По материалам Finance.UA
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