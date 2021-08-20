Dragon Capital завершил покупку производителя минеральной воды Трускавецкая

Группа компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению 100% акций группы компаний Аква-Эко, которая занимается производством минеральной воды Трускавецкая, у международной группы компаний IDS Borjomi International.
Об этом говорится в сообщении компании.
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«Трускавецкая – одна из самых узнаваемых и популярных минеральных вод Украины», — отметил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.
По словам Фиалы, у сектора минеральных вод Украины есть большой потенциал развития. Причинами этого является глобальный тренд здорового образа жизни и многократно меньшее потребление минеральной воды на душу населения в Украине по сравнению с другими странами Восточной Европы.
В Dragon Capital также заявили, что приобретение производителя минеральных вод — всего лишь первый шаг инвестиционной стратегии компании.
«В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия, а также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, которая должна будет существенно укрепить позиции Трускавецкой на рынке минеральных вод Украины», — отметил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов.
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