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Dragon Capital завершил покупку производителя минеральной воды Трускавецкая

Dragon Capital завершил покупку производителя минеральной воды Трускавецкая

Группа компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению 100% акций группы компаний Аква-Эко, которая занимается производством минеральной воды Трускавецкая, у международной группы компаний IDS Borjomi International.

Об этом говорится в сообщении компании.

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«Трускавецкая – одна из самых узнаваемых и популярных минеральных вод Украины», — отметил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

По словам Фиалы, у сектора минеральных вод Украины есть большой потенциал развития. Причинами этого является глобальный тренд здорового образа жизни и многократно меньшее потребление минеральной воды на душу населения в Украине по сравнению с другими странами Восточной Европы.

В Dragon Capital также заявили, что приобретение производителя минеральных вод — всего лишь первый шаг инвестиционной стратегии компании.

«В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия, а также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, которая должна будет существенно укрепить позиции Трускавецкой на рынке минеральных вод Украины», — отметил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов.

Справка Finance.ua:

  • 12 августа Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital купить компании по добыче и реализации минеральной воды Трускавецкая;
  • в портфеле IDS остается бизнес по добыче и реализации природных минеральных и питьевых вод под ТМ Моршинская, Миргородская, Borjomi, Aqua Life и Hemp Water.
По материалам НВ
  • i

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