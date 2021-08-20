Банкиры спрогнозировали судьбу $2,7 млрд от МВФ

Банкиры скептически отнеслись к заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, который анонсировал, что полученные $ 2,7 млрд от МВФ позволят увеличить социальные выплаты.
«Правительство имеет хронические проблемы с дефицитом бюджета», — заявил председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины, председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
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Он отметил, что этот дефицит является следствием и некачественного бюджетного планирования, и невыполнения доходных статей бюджета.
«18 сентября приезжает миссия МВФ. Они (правительство. — Ред.) получили $ 2,7 млрд, как и весь мир получил, все страны — основатели МВФ получили в соответствии со своей долей определенную сумму. А ведь правительство ведет разговор о получении $ 700 млн второго транша, которые мы ждем полтора года. Мы ждем получения средств Всемирного банка, мы ждем получения средств Европейского союза, которые связаны с возобновлением действия программы МВФ. Представители правительства заявили, что они хотят продлить программу на шесть месяцев, значит они хотят получить второй и третий транш по параметрам действующей программы. Поэтому у них не будет много возможностей на такие ошибки, которые могут привести к макроэкономическим дисбалансам», — пояснил Роман Шпек.
Банкиры уверены, что правительство не будет предпринимать необдуманные бюджетные шаги в таких условиях.
«Инвесторы смотрят на то, как мы продвигаемся в реформах. Тот же МВФ — это зеленый свет для перехода на другой уровень доступа к более дешевым кредитам. В ближайшее время приезжает миссия, и я думаю, что нерезиденты будут смотреть на ее результаты», — говорит начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.
Деньги от МВФ, по мнению экспертов, пойдут не на увеличение соцвыплат, а усилят способность Минфина платить по своим долгам и повысят способность НБУ удерживать курс от серьезных колебаний.
«Золотовалютные запасы покажут реальную картину, каким запасом прочности обладает НБУ. И этого достаточно, чтобы сглаживать курс в 2021 году», — говорит начальник финансового департамента Пиреус Банка Александр Старцев. «Будет достаточно средств, чтобы не уменьшать объем золотовалютных резервов и осуществить обслуживание и обязательные выплаты в 2022 году», — уверен Роман Шпек.
Для украинцев это означает более прогнозируемую валютную ситуацию в конце текущего года. «Базовый сценарий курса — это 27,25−27,75 грн/$, учитывая, что мы получили деньги от МВФ. Нагрузка в этом году не будет значительной за счет этого», — прогнозирует г-н Гриненко.
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