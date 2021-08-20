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Правительство отменило более 1,6 тыс. регуляторных актов, которые мешали работе предпринимателей

Правительство отменило более 1,6 тыс. регуляторных актов, которые мешали работе предпринимателей

В Украине создают межведомственную группу, которая будет заниматься дерегуляцией для улучшения инвестиционного климата.

Об этом 1 сентября на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Одной из первоочередных задач, которые стоят перед правительством, является дерегуляция», — подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что межведомственную группу по дерегуляции создали для помощи межрегиональной рабочей группе, которая занимается этим вопросом и у которой уже есть результаты.

«Пересмотрено более 3,5 тыс. регуляторных актов, из которых была отменена чуть ли не половина — 1636 документов. Это те акты, которые были связаны с региональной спецификой и действительно усложняли работу предпринимателей. Вновь созданная рабочая группа до конца года должна показать аналогичный результат и убрать искусственные барьеры для работы бизнеса», — пояснил Шмигаль.

Государственная регуляторная служба Украины уточняет, что 1636 документов были отменены как неактуальные, неэффективные или незаконные, а 676 решений согласованы с действующим украинским законодательством.

По материалам Espreso.tv
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