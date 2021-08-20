В Минэкономики рассказали, сколько составляет разрыв в зарплатах мужчин и женщин в Украине

Гендерный разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет 17,8% в первом квартале 2021 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, как Министерство экономики будет бороться с гендерным разрывом в оплате труда.

«Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка демонстрирует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине. Хотя наблюдаем тенденцию к сокращению – по итогам первого квартала 2021 года разрыв достиг самого низкого уровня и составил около 18%, однако он остается существенно выше, чем в большинстве развитых стран. Со своей стороны Минэкономики проводит целенаправленную работу в этом направлении – ряд законодательных инициатив и другие мероприятия», – подчеркнула заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Для достижения главной цели – равной оплаты труда женщин и мужчин за труд равной ценности – Минэкономики предлагает реализацию следующих мероприятий в сотрудничестве с социальными партнерами (объединениями профсоюзов и работодателей), профильными международными, общественными и научными организациями:

совершенствование законов по вопросам прозрачности информации по оплате труда (публикация отчетов о гендерном соотношении зарплат);

разработка проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно равного вознаграждения за труд равной ценности”, а также методики гендерно-нейтральной оценки работ на основе соответствующих рекомендаций Международной организации труда;

интеграция в отечественное законодательство рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития 2013 года по гендерному равенству в образовании, занятости и предпринимательстве, а также 2015 года – по гендерному равенству в общественной жизни;

систематические консультации с работодателями и профсоюзами по обеспечению равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности;

разработка и внедрение методики оценки и публикация рейтинга компаний, которые обеспечивают равную оплату труда женщин и мужчин за труд равной ценности;

регулярное обучение инспекторов труда, руководителей предприятий/кадровых подразделений по использованию гендерно-нейтральной оценки труда;

популяризация среди девушек и женщин образования и профессий по STEM -специальностям (science, technology, engineering, mathematics), в которых наблюдается самый высокий уровень заработных плат;

запуск интернет-сайтов по освещению проблем гендерного равенства, отдельных вопросов равной оплаты труда женщин и мужчин, а также инструментов ее обеспечения (в частности упомянутой выше гендерно-нейтральной оценки работ) с использованием облачных технологий и тому подобное.

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