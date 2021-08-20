В Минэкономики рассказали, сколько составляет разрыв в зарплатах мужчин и женщин в Украине

Гендерный разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет 17,8% в первом квартале 2021 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, как Министерство экономики будет бороться с гендерным разрывом в оплате труда.
«Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка демонстрирует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине. Хотя наблюдаем тенденцию к сокращению – по итогам первого квартала 2021 года разрыв достиг самого низкого уровня и составил около 18%, однако он остается существенно выше, чем в большинстве развитых стран. Со своей стороны Минэкономики проводит целенаправленную работу в этом направлении – ряд законодательных инициатив и другие мероприятия», – подчеркнула заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.
Для достижения главной цели – равной оплаты труда женщин и мужчин за труд равной ценности – Минэкономики предлагает реализацию следующих мероприятий в сотрудничестве с социальными партнерами (объединениями профсоюзов и работодателей), профильными международными, общественными и научными организациями:
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