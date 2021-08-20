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В Украине будет создана биржа по торговле на рынках капитала

В Украине будет создана биржа по торговле на рынках капитала

Кабинет Министров на заседании 1 сентября принял постановление о создании рабочей группы для выполнения меморандума с международными партнерами о создании механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«На заседании правительства принято постановление об образовании рабочей группы во исполнение Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины, ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию, а также утверждения ее должностного состава и положения о ней», — сказано в сообщении.

Цель рабочей группы. Создание в Украине национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках — NEXT-UA, как интегрированной универсальной инфраструктуры, которая будет включать торговый, клиринговый и расчетный функционал. Речь идет о торговле различными активами, включительно с ценными бумагами (как государственными, так и корпоративными) и товарными деривативами (продукцией энергетического и аграрного рынка).

«Среди финансовых инструментов в 2020 году наибольшим спросом на украинском фондовом рынке пользовались государственные облигации Украины. Объем торгов ими составил 329,8 млрд грн, это 98,3% объема торгов организованного рынка ценных бумаг. В то время как объем торгов акциями составлял всего 0,6 млрд грн, а корпоративными облигациями — 0,9 млрд грн. Создание национального механизма биржевой торговли NEXT-UA станет главной задачей рабочей группы, что будет способствовать укреплению инфраструктуры рынков капитала и организованных товарных рынков», — прокомментировал первый заместитель министра экономики Украины Владимир Гринюк.

Сопредседателями рабочей группы определены первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины, заместитель председателя Европейского банка реконструкции и развития в Украине и заместитель директора Агентства США по международному развитию, которые будут утверждать персональный состав рабочей группы.

Задачи рабочей группы:

  • ускорить реализацию положений Меморандума, которым предусмотрено развитие рынков вследствие внедрения NEXT-UA;
  • создать благоприятную среду для развития рынков, надлежащих регуляторов (НБУ и НКЦБФР), которые будут поддерживать создание оптимальной будущей модели рыночной инфраструктуры в Украине и т. д.

Справка Finance.ua:

  • в июне в правительстве сообщили, что в следующие три года в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков — Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT-RU);
  • Кабмин подписал меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, Американской торговой палатой и Агентством США по международному развитию (USAID).
По материалам Finance.UA
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