В Украине будет создана биржа по торговле на рынках капитала

Кабинет Министров на заседании 1 сентября принял постановление о создании рабочей группы для выполнения меморандума с международными партнерами о создании механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«На заседании правительства принято постановление об образовании рабочей группы во исполнение Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины, ЕБРР, Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию, а также утверждения ее должностного состава и положения о ней», — сказано в сообщении.
Цель рабочей группы. Создание в Украине национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках — NEXT-UA, как интегрированной универсальной инфраструктуры, которая будет включать торговый, клиринговый и расчетный функционал. Речь идет о торговле различными активами, включительно с ценными бумагами (как государственными, так и корпоративными) и товарными деривативами (продукцией энергетического и аграрного рынка).
«Среди финансовых инструментов в 2020 году наибольшим спросом на украинском фондовом рынке пользовались государственные облигации Украины. Объем торгов ими составил 329,8 млрд грн, это 98,3% объема торгов организованного рынка ценных бумаг. В то время как объем торгов акциями составлял всего 0,6 млрд грн, а корпоративными облигациями — 0,9 млрд грн. Создание национального механизма биржевой торговли NEXT-UA станет главной задачей рабочей группы, что будет способствовать укреплению инфраструктуры рынков капитала и организованных товарных рынков», — прокомментировал первый заместитель министра экономики Украины Владимир Гринюк.
Сопредседателями рабочей группы определены первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины, заместитель председателя Европейского банка реконструкции и развития в Украине и заместитель директора Агентства США по международному развитию, которые будут утверждать персональный состав рабочей группы.
Задачи рабочей группы:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая амнистия позволит легализовать «зарплаты в конвертах» — НемчиновВчера, 13:32 - 1089 8
Недвижимость предпринимателя стоимостью 200 млн грн арестовали из-за уклонения от уплаты налоговВчера, 13:15 - 1754 8
Сколько стоит жить в ВаршавеВчера, 10:04 - 2582 8
На границе Украины действует е-проверка COVID-сертификатов (фото)Вчера, 08:44 - 1071 7
PGNiG инвестирует в газодобычу в Украине $50 миллионов — это только первый траншВчера, 09:16 - 480 4
Банкиры спрогнозировали курс доллара до конца годаВчера, 11:00 - 5300
Сколько стоит жить в ВаршавеВчера, 10:04 - 2582 8
Цены на газ достигли 20 гривен: поставщики установили тарифы на сентябрьВчера, 10:43 - 1873
Недвижимость предпринимателя стоимостью 200 млн грн арестовали из-за уклонения от уплаты налоговВчера, 13:15 - 1754 8
В Украину завезут реакторы Westinghouse AP1000Вчера, 10:25 - 1609 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1310
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 784
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2272 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3655 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1470 5