Межбанк: курс доллара и евро снова существенно вырос, но всё может измениться

Валютные торги 1 сентября прошли достаточно активно, как для первого дня месяца, но негативно для нацвалюты.
За среду доллар подорожал на торгах на 9,5 копеек — с 26,93/26,95 до 27,025 гривен, а евро при продаже сразу на 20 копеек – с 31,80/31,83 до 32,01/32,03 гривен. И после пробития курсом доллара психологического уровня в 27 гривен (ближе к обеду) Нацбанку пришлось выходить на межбанк с интервенцией по продаже валюты по 27,03 гривен.
Это оказалась своевременная мера. Дело в том, что спрос превышал предложение практически с самого начала сессии и с утренних 26,93/26,95 к 11 часам курс вырос до 26,965/26,985 гривен, а к полудню достиг отметки 27,0050/27,025. При этом, быстрота, с которой этот уровень был пройден говорила о том, что это явно не предел по ценникам продавцов.
После выхода регулятора на торги котировки почти остановились в пределах узкого коридора 27,01−27,015/27,03−27,035 гривен к обеду и уже почти до 15 часов. После завершения активной фазы сессии Нацбанк ушел с рынка и оставшиеся немногочисленные покупатели и продавцы сошлись на котировках доллара 27,025/27,045 уже до самого конца рабочего дня.
Значительный рост курса евро возник снова из-за ситуации на международных рынках, а не из-за сугубо украинского фактора. За день евро в Европе и США подорожал относительно доллара с уровня 1,1795 почти до 1,1850 к моменту написания статьи. Практически рост пар доллар/гривна и евро/доллар и привел к тому, что при пересчете евровалюта выросла сразу на 20 копеек.
Завтра пара евро/гривна продолжит радовать спекулянтов новыми возможностями заработать на скачках курса, а вот по паре доллар/гривна все не так просто. В четверг на межбанке уже не будет работать эффект «первого дня месяца», все участники торгов войдут в обычный деловой ритм и не факт, что часть крупных продавцов не решит воспользоваться сегодняшним ростом котировок доллара и не выйдет на межбанк с большими продажами валюты. А это, в свою очередь — не сыграет в пользу возврата котировок к уровню ниже 27 гривен. Главное, чтобы покупатели с самого утра не были психологически «заряжены» на дальнейший рост доллара и были готовы «побороться» за курс.
Главные события 1 сентября на валютном рынке:
1) Доллар подорожал на 9,5 копеек — с утренних 26,93/26,95 до 27,025/27,045 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк выходил сегодня на межбанк перед обедом и простоял с продажей доллара по 27,03 гривны уже до самого завершения активной фазы торгов.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,9834 гривен за доллар, а официальный курс на 2 сентября 2021 года установлен на уровне 27,0029 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,02 / 27,04
евро — 31,95 / 31,97
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1850 / 1,1852
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