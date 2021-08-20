Доходы от налоговой амнистии не включили в бюджет-2022

Минфин не закладывает в бюджет на 2022 год доходы от добровольного декларирования, а также от так называемого ресурсного законопроекта № 5600.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко.
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«Какое количество граждан воспользуется такой возможностью (налоговой амнистией. — Ред.), спрогнозировать сложно. Нам бы действительно хотелось в результате декларирования получить значительные средства в государственный и местные бюджеты. Но хотя бы какие-то оценки можно будет делать уже со временем. Поэтому в бюджетном законопроекте на 2022 год мы не закладываем соответствующих ожиданий», — сказал министр.
Напомним, добровольно задекларировать доходы можно в течение года начиная с 1 сентября. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.
В декларации можно указать валютные ценности, кроме наличности, ценных бумаг, движимое и недвижимое имущество, в частности объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. Информацию об источниках происхождения задекларированных активов указывать не надо.
Также был принят закон, который позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.
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