Xiaomi зарегистрировала свой бизнес по разработке электрокаров

Китайский технологический гигант Xiaomi, известный своими популярными смартфонами, официально зарегистрировал компанию, которая будет производить электромобили. По словам учредителей, подразделение уже вступило в «значительную фазу развития».
Об этом пишет Gizchina.
Сейчас в подразделении уже работает 300 сотрудников.
Компания получила название Xiaomi EV, Inc, а ее капитал составляет около 1,55 млрд долларов. Еще в марте Xiaomi заявила о намерении инвестировать в разработку электромобилей 10 млрд долларов в течение следующих десяти лет.
В течение последних пяти месяцев Xiaomi EV, Inc проводила исследования относительно потребностей своей аудитории и устанавливала контакты с партнерами в этой области.
Пока компания не готова продемонстрировать свой электромобиль или же его прототип.
Ранее в этом месяце Xiaomi объявила о покупке автономной компании Deepmotion за 77,37 миллиона долларов «для повышения технологической конкурентоспособности» бизнеса электромобилей.
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