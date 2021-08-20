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Xiaomi зарегистрировала свой бизнес по разработке электрокаров

Xiaomi зарегистрировала свой бизнес по разработке электрокаров

Китайский технологический гигант Xiaomi, известный своими популярными смартфонами, официально зарегистрировал компанию, которая будет производить электромобили. По словам учредителей, подразделение уже вступило в «значительную фазу развития».

Об этом пишет Gizchina.

Сейчас в подразделении уже работает 300 сотрудников.

Компания получила название Xiaomi EV, Inc, а ее капитал составляет около 1,55 млрд долларов. Еще в марте Xiaomi заявила о намерении инвестировать в разработку электромобилей 10 млрд долларов в течение следующих десяти лет.

В течение последних пяти месяцев Xiaomi EV, Inc проводила исследования относительно потребностей своей аудитории и устанавливала контакты с партнерами в этой области.

Пока компания не готова продемонстрировать свой электромобиль или же его прототип.

Ранее в этом месяце Xiaomi объявила о покупке автономной компании Deepmotion за 77,37 миллиона долларов «для повышения технологической конкурентоспособности» бизнеса электромобилей.

По материалам Finance.UA
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