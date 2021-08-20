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Кабмин утвердил программу развития авиапромышленности до 2030 года

Кабмин утвердил программу развития авиапромышленности до 2030 года

Кабинет Министров утвердил научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Цель программы. Содействие созданию на базе предприятий отечественной авиационной промышленности конкурентоспособного, интегрированного в мировую авиационную промышленность авиационного промышленного комплекса, улучшение кадрового потенциала в этой сфере, совершенствование лабораторных и исследовательских баз учебных заведений.

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В правительстве ожидают, что такой комплекс сможет создавать авиационную технику и технологии не только для государства, но и для экспорта на внешние рынки.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, государственное финансирование программы из бюджета предусмотрено уже с 2022 года.

По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, объем реализованной авиационной продукции к 2030 году благодаря выполнению программы оценивается в 300-350 млрд грн.

Ожидаемые результаты. Это позволит направить в бюджеты всех уровней около 100-120 млрд грн и обеспечить рост среднемесячной зарплаты занятых в отрасли в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом, в частности до 21 тыс. грн.

Реализация программы призвана сохранить не менее 50 тыс. работников отрасли и создать не менее 6 тыс. новых рабочих мест к 2030 году.

По материалам Finance.UA
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