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Минфин изменил перечень банков для бюджетных выплат

Минфин изменил перечень банков для бюджетных выплат

Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил ознакомить читателей с обновленным списком.

По сравнению с перечнем на 1 августа добавлен Скай Банк.

На сегодня уполномоченными являются 45 банков:

1. Ощадбанк;
2. ПриватБанк;
3. Укргазбанк;
4. Укрэксимбанк;
5. Агропросперис Банк;
6. Аккордбанк;
7. Акцент-Банк;
8. Альфа-Банк;
9. Банк Альянс;
10. Банк Восток;
11. Банк Инвестиций и сбережений;
12. Банк Кредит Днепр;
13. Банк «Украинский капитал»;
14. Глобус Банк;
15. Восточноукраинский банк “Грант”;
16. Идея Банк;
17. Индустриалбанк;
18. Коммерческий Индустриальный Банк;
19. Конкорд;
20. Кредитвест Банк;
21. Креди Агриколь Банк;
22. Кредобанк;
23. Кристалбанк;
24. Львов;
25. Мегабанк;
26. Метабанк;
27. Международный инвестиционный банк;
28. Мотор-Банк;
29. МТБ Банк;
30. ОТП Банк;
31. Пивденный;
32. Пиреус Банк МКБ;
33. Поликомбанк;
34. Полтава-банк;
35. Правэкс Банк;
36. ПроКредит Банк;
37. ПУМБ;
38. Радабанк;
39. Райффайзен Банк;
40. Скай Банк;
41. Таскомбанк;
42. Укрстройинвестбанк;
43. Укрсиббанк;
44. Универсал Банк;
45. Юнекс Банк.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабинет Министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина;
  • несмотря на положительную тенденцию с перевыполнением поступлений в бюджет, пообещать украинцам существенное повышение соцвыплат в следующем году чиновники не могут;
  • в следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн

О законодательных изменениях относительно соцвыплат оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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