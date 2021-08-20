Минфин изменил перечень банков для бюджетных выплат

Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил ознакомить читателей с обновленным списком.

По сравнению с перечнем на 1 августа добавлен Скай Банк.

На сегодня уполномоченными являются 45 банков:

1. Ощадбанк;

2. ПриватБанк;

3. Укргазбанк;

4. Укрэксимбанк;

5. Агропросперис Банк;

6. Аккордбанк;

7. Акцент-Банк;

8. Альфа-Банк;

9. Банк Альянс;

10. Банк Восток;

11. Банк Инвестиций и сбережений;

12. Банк Кредит Днепр;

13. Банк «Украинский капитал»;

14. Глобус Банк;

15. Восточноукраинский банк “Грант”;

16. Идея Банк;

17. Индустриалбанк;

18. Коммерческий Индустриальный Банк;

19. Конкорд;

20. Кредитвест Банк;

21. Креди Агриколь Банк;

22. Кредобанк;

23. Кристалбанк;

24. Львов;

25. Мегабанк;

26. Метабанк;

27. Международный инвестиционный банк;

28. Мотор-Банк;

29. МТБ Банк;

30. ОТП Банк;

31. Пивденный;

32. Пиреус Банк МКБ;

33. Поликомбанк;

34. Полтава-банк;

35. Правэкс Банк;

36. ПроКредит Банк;

37. ПУМБ;

38. Радабанк;

39. Райффайзен Банк;

40. Скай Банк;

41. Таскомбанк;

42. Укрстройинвестбанк;

43. Укрсиббанк;

44. Универсал Банк;

45. Юнекс Банк.

Справка Finance.ua:

ранее Кабинет Министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина;

несмотря на положительную тенденцию с перевыполнением поступлений в бюджет, пообещать украинцам существенное повышение соцвыплат в следующем году чиновники не могут;

в следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн

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