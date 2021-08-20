Цена на газ в Европе подскочила выше 630 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе с поставкой на главном хабе Европы – TTF в Нидерландах – 1 сентября составляла около 632,33 доллара за тысячу кубометров, с доставкой до границы Украины без НДС цена достигает 677,65 доллара.
Об этом говорится в данных Украинской энергетической биржи.
В расчете с поставкой до границы Украины с налогом на добавленную стоимость цена на газ составляет 813,18 доллара за тысячу кубометров.
На хабе Gaspool цена составляет 624,55 доллара за тысячу кубометров, NSG – 627,56 доллара, CEGH – 628,82 доллара.
График: УЭБ
Цены на газ постоянно растут с марта 2021 года, но летом набрали темп. Это связано, в частности, с низким уровнем наполненности европейских подземных хранилищ газа. В результате ремонтов на газопроводах российского Газпрома, ЕС недополучил около 2 млрд кубометров газа. Несмотря на это, российский монополист отказался наращивать транзит через Украину.
Как ранее пояснял глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон, чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, Газпром опустошает свои ПХГ в Европе.
“Даже сейчас Газпром отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен”, – пояснил он.
Цены на европейских хабах поданы в измерении МВт-ч, для пересчета на тысячу кубометров используется коэффициент 10,62.
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