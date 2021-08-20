Минцифры упростило безналичную оплату онлайн-услуг в «Дії»

Министерство цифровой трансформации и компания Visa упростили процедуру безналичной оплаты на портале «Дія».
Как сообщает пресс-служба Минцифры, платить за государственные услуги онлайн в «Дії» стало еще быстрее, удобнее и безопаснее.
Что изменилось. Министерство цифровой трансформации подключило техническую составляющую безналичных оплат «Дії» к платформе Cybersource компании Visa. Платформа обеспечивает прямое подключение к глобальной сети VisaNet. То есть онлайн-платежи будут осуществляться стабильно и бесперебойно. Также указанное подключение позволит ускорить адаптацию инновационных методов платежей.
«В результате сотрудничества Visa и Министерства цифровой трансформации граждане Украины смогут платить за административные и другие электронные услуги на портале и в мобильном приложении „Дія“ в несколько кликов», — подчеркнул руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.
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«Для компании Visa всегда было важным привносить в Украину свои инновационные решения, способствующие эффективному развитию безналичной экономики страны. А использование платформы Cybersource от Visa для осуществления онлайн-оплат „Дія“ не только обеспечит еще более высокий уровень сервиса, надежности и безопасности, но и еще больше будет способствовать популяризации безналичных оплат в стране», — отметила Вера Платонова, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
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