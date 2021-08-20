Подборка перспективных сентябрьских стажировок

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил помочь соискателям работы прокачать свои навыки и получить работу мечты.
В подборке представлены предложения стажировок с сайта rabota.ua, в частности, от международных компаний, которые дают шанс удачно начать карьеру.
Стажер по направлению аналитики в Vodafone Украина (Киев). Среди основных требований к кандидатам: студент 4-6 курса или выпускник высшей школы 2020-2021; знание основ SQL, Python/R и Tableau/Power BI (будет преимуществом); английский язык на уровне Intermediate и выше; аналитический склад ума и стратегическое мышление; умение работать с большим массивом данных и не упускать детали; открытость к новым идеям и креативный подход к решению проблем.
Intern: Junior CRM Business Analyst (Microsoft Dynamics CRM) в Innoware (Киев). Украинская компания, которая специализируется на внедрении ІТ-решений, объявляет набор в группу стажировки для будущих аналитиков по внедрению Microsoft Dynamics CRM.
Ищут выпускников и студентов 5-6 курсов по экономическим и ІТ-направлениям, заинтересованных в современных технологиях и бизнес-процессах; с аналитическими и логическими способностями; с базовыми знаниями баз данных и электронных таблиц; со знанием английского языка на уровне Upper-Intermediate или выше; позитивных и открытых к новым знаниям; коммуникабельных и ответственных.
Junior Manual QA Engineer в ONSEO (Киев). Требования к кандидатам, в том числе: опыт и навыки тестирования вручную являются обязательными (0,5+); понимание процедур БД и SQL; английский – Upper-Intermediate (разговорный – обязательно).
Global Graduate Programme in HR в British American Tobacco Украина (Киев). Международная табачная компания предлагает присоединиться выпускников и молодых специалистов к глобальной программе. Продолжительность – 18 месяцев.
Требования: свободно владеть английским языком, иметь высшее образование или эквивалент и не более 3 лет соответствующего опыта работы; владеть лидерскими навыками, продемонстрированными во внеурочной деятельности; международная мобильность.
Стажер отдела коммерции (Commercial Intern) в l’OREAL Ukraine (Киев). Международная компания приглашает на 6-месячную программу стажировки в отделе продаж выпускников и студентов последних курсов.
Основные требования: высшее образование/студенты последних курсов (специальность: менеджмент, экономика и предпринимательство); опытный пользователь пакета MS Office (Excel, Word, PPT, Outlook); хорошие аналитические навыки и внимательность к деталям; сильные коммуникативные навыки; знание английского (Upper-Intermediate)
Стажер в «Укртелеком» (Киев). Крупнейший оператор фиксированной связи в Украине приглашает студентов 2-6 курсов со всей Украины присоединиться к образовательному проекту «Лучшие – с «Укртелекомом». Формат – online. Старт – 11 октября. Продолжительность: с 11 октября по 16 ноября. Срок заполнения анкеты на участие: до 2 октября.
Анонсируется, что стажеры получат новые знания в сфере бизнеса; запланировано 7 мастер-классов и еще 2 бонусных – для победителей проекта; более 10 онлайн-инструментов, которые понадобятся в мире digital; знакомство с экспертами и топ-менеджерами компании; опыт создания проектов в команде. Лучшие студенты смогут пройти собеседование на стажировку и трудоустроиться в компании.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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