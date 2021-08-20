Что ждать от курса в сентябре

В августе гривна вновь укрепилась как к доллару (девятый месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (четвертый месяц подряд, с мая). Впрочем, укрепление к доллару было весьма скромным, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 26,8867 до 26,8601 грн (-0,1%).

Курс евро испытал более заметное давление, он за это же время снизился с 31,9239 до 31,6963 грн (-1,2%).

«Более заметное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,1870 до 1,1800 (-0,6%)», — подчеркивает эксперт.

По его словам, с начала года доллар снизился к гривне на 5,0%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,8%.

Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в августе гривна заняла третье место, пропустив вперед молдавский лей и грузинский лари.

«Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой и уплатой бизнесом квартальных налогов. Положительно сказалось и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до $ 31,5 млрд, максимального значения за девять лет», — отмечает Иосуб.

С его слов, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро — умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке.

«К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6−27,1 грн, евро — в диапазоне 31,2−31,8 грн», — прогнозирует эксперт.