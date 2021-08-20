Что ждать от курса в сентябре

В августе гривна вновь укрепилась как к доллару (девятый месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (четвертый месяц подряд, с мая). Впрочем, укрепление к доллару было весьма скромным, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».
Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 26,8867 до 26,8601 грн (-0,1%).
Курс евро испытал более заметное давление, он за это же время снизился с 31,9239 до 31,6963 грн (-1,2%).
«Более заметное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,1870 до 1,1800 (-0,6%)», — подчеркивает эксперт.
По его словам, с начала года доллар снизился к гривне на 5,0%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,8%.
Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в августе гривна заняла третье место, пропустив вперед молдавский лей и грузинский лари.
«Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой и уплатой бизнесом квартальных налогов. Положительно сказалось и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до $ 31,5 млрд, максимального значения за девять лет», — отмечает Иосуб.
С его слов, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро — умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке.
«К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6−27,1 грн, евро — в диапазоне 31,2−31,8 грн», — прогнозирует эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 37309 18
Депутаты хотят обязать таксистов применять кассовые аппаратыВчера, 16:16 - 909 12
Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 годаВчера, 03:40 - 760 11
Недвижимость предпринимателя стоимостью 200 млн грн арестовали из-за уклонения от уплаты налогов3 ч. назад - 831 8
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 3221 7
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 37309 18
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 5687
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 3166 2
Банкиры спрогнозировали курс доллара до конца года5 ч. назад - 2793
Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%9 ч. назад - 1769
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1269
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 759
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2219 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3589 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1443 5