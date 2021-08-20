0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Что ждать от курса в сентябре

Что ждать от курса в сентябре

В августе гривна вновь укрепилась как к доллару (девятый месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (четвертый месяц подряд, с мая). Впрочем, укрепление к доллару было весьма скромным, говорит Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 26,8867 до 26,8601 грн (-0,1%).

Курс евро испытал более заметное давление, он за это же время снизился с 31,9239 до 31,6963 грн (-1,2%).

«Более заметное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,1870 до 1,1800 (-0,6%)», — подчеркивает эксперт.

По его словам, с начала года доллар снизился к гривне на 5,0%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,8%.

Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в августе гривна заняла третье место, пропустив вперед молдавский лей и грузинский лари.

«Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой и уплатой бизнесом квартальных налогов. Положительно сказалось и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до $ 31,5 млрд, максимального значения за девять лет», — отмечает Иосуб.

С его слов, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро — умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке.

«К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6−27,1 грн, евро — в диапазоне 31,2−31,8 грн», — прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.