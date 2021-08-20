Свинцовый бензин окончательно запретили во всем мире

Мир начал использовать свинцовый бензин в 1922 году с добавкой тетраэтиловой кислоты для улучшения работы двигателя.
Однако обнаружили, что он вызывает серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца, инсульт и рак. Это соединение также влияет на развитие мозга человека, особенно нанося вред детям.
«Использование свинцового бензина стало катастрофой для окружающей среды и здоровья населения», — отметили в ЮНЭП.
Большинство высокоразвитых стран запретили использование свинцового бензина еще до 1980-х годов. Украина запретила его использование с 2003 года.
Это произошло благодаря сотрудничеству правительств развивающихся стран, тысячи предприятий и миллионов простых людей. Отказ от использования свинцового бензина предотвращает более миллиона преждевременных смертей каждый год от сердечных заболеваний, инсультов и рака, — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Однако на этом борьба не прекращается. ООН ставит целью переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергии.
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