Торговля криптовалютой без риска: Demo Token WhiteBIT и секреты торговли с прибылью

Оптимальный способ научиться торговать криптовалютой – практика. Возможность трейдить без риска потерять деньги предоставляет европейская криптобиржа WhiteBIT. Рассказываем, как получить демо токены BTC и USDT для обучения, а также о полезных хитростях биржевого стакана, разработанного платформой, полезные в торговле.
Как получить бесплатный Demo Token
Demo Token – это бесплатный образовательный демо биткоин (DBTC) или демо тезер (DUSDT). Первое условие получения – регистрация на WhiteBIT. Далее необходимо совершить всего 4 шага:
1. На странице “Коды” во вкладке “Аккаунты” нажмите кнопку “Получить Demo Token”.
2. В появившемся окне отобразятся коды DBTC или DUSDT. Их нужно скопировать и в правом верхнем углу экрана нажать “Активировать код”. Можно последовательно проделать эти действия для обеих монет.
3. Криптовалюта для обучения появится во вкладке “Аккаунт” – “Спотовый баланс”. Переведите ее на “Торговый баланс”.
4. Справа на вкладке “Базовая торговля” будут отображаться имеющиеся монеты. Чтобы задействовать их в торговле, в поле “Рынок” выберите вкладку DEMO и выберите необходимую пару.
Вы готовы обучаться!
Как научиться торговать на базовом уровне
Биржа криптовалюты WiteBIT предлагает шесть видов ордеров. Ордер – это конкретный тип заявки на покупку или продажу криптовалюты. Рыночный – самый простой в оформлении, исполняется моментально. Для остальных пяти можно настроить дополнительные условия, которые нужно выставлять с учетом определенных данных биржевого стакана.
Пример торговли
Предположим, предложений на продажу биткоина меньше, чем запросов на покупку. Значит, есть спрос и crypto market закупает на перспективу. Если при этом биткоин поднялся в стоимости, локальный тренд – восходящий. Как один из вариантов – можно купить биткоин, чтобы после продать дороже.
Если сейчас курс биткоина в тезере – 45 800, но в заявках на покупку – большие объемы по более высокой стоимости, можно выставить цену ниже покупки. Скажем, 44 900. После того как подобное предложение появится в стакане, он добавится в очередь к исполнению (лимитный ордер). Когда цена BTC возрастет, его можно продать на маркет ордере, с моментальной продажей.
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