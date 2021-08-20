Торговля криптовалютой без риска: Demo Token WhiteBIT и секреты торговли с прибылью

Оптимальный способ научиться торговать криптовалютой – практика. Возможность трейдить без риска потерять деньги предоставляет европейская криптобиржа WhiteBIT. Рассказываем, как получить демо токены BTC и USDT для обучения, а также о полезных хитростях биржевого стакана, разработанного платформой, полезные в торговле.

Как получить бесплатный Demo Token

Demo Token – это бесплатный образовательный демо биткоин (DBTC) или демо тезер (DUSDT). Первое условие получения – регистрация на WhiteBIT. Далее необходимо совершить всего 4 шага:

1. На странице “Коды” во вкладке “Аккаунты” нажмите кнопку “Получить Demo Token”.

2. В появившемся окне отобразятся коды DBTC или DUSDT. Их нужно скопировать и в правом верхнем углу экрана нажать “Активировать код”. Можно последовательно проделать эти действия для обеих монет.

3. Криптовалюта для обучения появится во вкладке “Аккаунт” – “Спотовый баланс”. Переведите ее на “Торговый баланс”.

4. Справа на вкладке “Базовая торговля” будут отображаться имеющиеся монеты. Чтобы задействовать их в торговле, в поле “Рынок” выберите вкладку DEMO и выберите необходимую пару.

Вы готовы обучаться!

Как научиться торговать на базовом уровне

Биржа криптовалюты WiteBIT предлагает шесть видов ордеров. Ордер – это конкретный тип заявки на покупку или продажу криптовалюты. Рыночный – самый простой в оформлении, исполняется моментально. Для остальных пяти можно настроить дополнительные условия, которые нужно выставлять с учетом определенных данных биржевого стакана.

Определите глобальный и локальный тренды, посмотрите актуальный курс. Выяснить это можно, например, с помощью CoinMarketCap на графиках стоимости за конкретные периоды (неделя, месяц, год и так далее).

Оцените объемы спроса и предложения в биржевом стакане. Рыночный спрос = запросы на покупку (“бид”,зеленое поле), рыночное предложение = заявки на продажу (“аск”, красное поле).

Оформление биржевого стакана WhiteBIT делает его одинаково хорошо применимым на быстрой торговле и коротких таймфреймах (еще это носит названия “скальпинг”, “пипсовка”), в дневном трейдинге криптовалют и т. д.

В среднем столбце на изображении – общее количество монет на продажу по цене, которая слева. Здесь важно понять объем денег (справа), которые трейдеры готовы влить в криптовалюту (и наоборот) на конкретной цене.

Обратите внимание на функцию “Глубина”. Она показывает доступные объемы на определенных ценах. Для асков цена выше отобразится на высокой глубине, для бидов – на низкой.

По логике вещей, если трейдер намерен купить криптовалюту на небольшую сумму, то в бидах важнее как раз невысокая глубина.

Пример торговли

Предположим, предложений на продажу биткоина меньше, чем запросов на покупку. Значит, есть спрос и crypto market закупает на перспективу. Если при этом биткоин поднялся в стоимости, локальный тренд – восходящий. Как один из вариантов – можно купить биткоин, чтобы после продать дороже.

Если сейчас курс биткоина в тезере – 45 800, но в заявках на покупку – большие объемы по более высокой стоимости, можно выставить цену ниже покупки. Скажем, 44 900. После того как подобное предложение появится в стакане, он добавится в очередь к исполнению (лимитный ордер). Когда цена BTC возрастет, его можно продать на маркет ордере, с моментальной продажей.