Начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser 70 (фото)

Спецверсия внедорожника Land Cruiser 70 доступна для предварительного заказа. Автомобиль выпущен специально в честь 70-летнего юбилея модели.

От стандартной модели новинка отличается новой радиаторной решеткой, более массивными размерами, увеличенными арками колес черного цвета, оптикой на светодиодах и колесными дисками на 16 дюймов с индивидуальным дизайном.

В интерьере присутствуют различные материалы: кожа, дерево, инженеры добавили USB-выходы и «входы» для зарядки гаджетов. Для удобства водителя и пассажира присутствуют два подстаканника.



Все специальные версии Toyota Land Cruiser 70 оснащены дизельными 4,5 л моторами V8, мощностью в 205 л. с. (430 Нм). Пару силовой установке составит 5-ти ступенчатая МКПП, система привода полная.



Для юбилейного Toyota Land Cruiser 70 доступны пикапы с двумя рядами кресел, обычные пятидверные внедорожники и грузовики с одним рядом. Всего будет выпущено 600 автомобилей особого исполнения.