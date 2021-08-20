Начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser 70 (фото)

Спецверсия внедорожника Land Cruiser 70 доступна для предварительного заказа. Автомобиль выпущен специально в честь 70-летнего юбилея модели.
От стандартной модели новинка отличается новой радиаторной решеткой, более массивными размерами, увеличенными арками колес черного цвета, оптикой на светодиодах и колесными дисками на 16 дюймов с индивидуальным дизайном.
В интерьере присутствуют различные материалы: кожа, дерево, инженеры добавили USB-выходы и «входы» для зарядки гаджетов. Для удобства водителя и пассажира присутствуют два подстаканника.
Все специальные версии Toyota Land Cruiser 70 оснащены дизельными 4,5 л моторами V8, мощностью в 205 л. с. (430 Нм). Пару силовой установке составит 5-ти ступенчатая МКПП, система привода полная.
Для юбилейного Toyota Land Cruiser 70 доступны пикапы с двумя рядами кресел, обычные пятидверные внедорожники и грузовики с одним рядом. Всего будет выпущено 600 автомобилей особого исполнения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая амнистия позволит легализовать «зарплаты в конвертах» — НемчиновВчера, 13:32 - 747 8
Недвижимость предпринимателя стоимостью 200 млн грн арестовали из-за уклонения от уплаты налоговВчера, 13:15 - 1437 8
Сколько стоит жить в ВаршавеВчера, 10:04 - 1979 7
На границе Украины действует е-проверка COVID-сертификатов (фото)Вчера, 08:44 - 847 5
PGNiG инвестирует в газодобычу в Украине $50 миллионов — это только первый траншВчера, 09:16 - 360 4
Банкиры спрогнозировали курс доллара до конца годаВчера, 11:00 - 3974
Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%Вчера, 07:12 - 3319 1
Сколько стоит жить в ВаршавеВчера, 10:04 - 1979 7
Что изменится в Украине с приходом осениВчера, 08:01 - 1551
В Украину завезут реакторы Westinghouse AP1000Вчера, 10:25 - 1455 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1291
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 779
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2251 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3631 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1459 5