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В июле украинцам выплатили 402 млн грн субсидий

В июле украинцам выплатили 402 млн грн субсидий

Средний размер субсидии в июле увеличился по сравнению с июнем (309,53 грн) на 3,2% и составил 320,80 грн.

Об этом говорят данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 131,2 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 68,3 тыс. домохозяйств.

В июле 2021 года предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 402 млн грн, почти вся сумма была получена субсидиантами в наличной форме.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве – 500 грн, а наименьший в Закарпатской области – 202 грн.

Справка Finance.ua:

  • получатели субсидий могут самостоятельно узнать о начислении выплаты и о ее размере. Сделать это можно на специальном портале. Информация о размере начисленной компенсации содержится в едином государственном реестре получателей жилищных субсидий;
  • «противопоказанием» к назначению субсидии теперь не будет покупка квартиры, если она совершена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем. В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и больше. Речь идет об одной покупке в течение года.

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По материалам Finance.UA
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