В июле украинцам выплатили 402 млн грн субсидий

Средний размер субсидии в июле увеличился по сравнению с июнем (309,53 грн) на 3,2% и составил 320,80 грн.
Об этом говорят данные на сайте Министерства социальной политики Украины.
Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 131,2 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 68,3 тыс. домохозяйств.
В июле 2021 года предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 402 млн грн, почти вся сумма была получена субсидиантами в наличной форме.
При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве – 500 грн, а наименьший в Закарпатской области – 202 грн.
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