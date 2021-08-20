Фонд госимущества продает завод по переработке алмазов за 90 млн грн

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион Винницкий завод по переработке алмазов «Кристалл» почти за 90 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

«Такого у нас еще не было: на приватизацию выставлено уникальное предприятие по переработке алмазов — Винницкий завод „Кристалл“. Здесь не только ограняют и шлифуют драгоценные камни, но и изготавливают ювелирные изделия. Соответственно, завод может обеспечить полный цикл алмазопереработки — от сырья до готового продукта для отечественного и мирового рынка», — сказано в сообщении.

На сегодня Винницкий завод «Кристалл» производит более 5 000 моделей ювелирных украшений.

Аукцион по приватизации 100% пакета акций завода должен состояться 1 октября.

Стартовая цена объекта — 89,9 млн грн.

Новый владелец получит, в частности, технологическое оборудование, необходимое для обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантами, а также недвижимость предприятия.