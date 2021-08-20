Фонд госимущества продает завод по переработке алмазов за 90 млн грн

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион Винницкий завод по переработке алмазов «Кристалл» почти за 90 миллионов гривен.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
«Такого у нас еще не было: на приватизацию выставлено уникальное предприятие по переработке алмазов — Винницкий завод „Кристалл“. Здесь не только ограняют и шлифуют драгоценные камни, но и изготавливают ювелирные изделия. Соответственно, завод может обеспечить полный цикл алмазопереработки — от сырья до готового продукта для отечественного и мирового рынка», — сказано в сообщении.
На сегодня Винницкий завод «Кристалл» производит более 5 000 моделей ювелирных украшений.
Аукцион по приватизации 100% пакета акций завода должен состояться 1 октября.
Стартовая цена объекта — 89,9 млн грн.
Новый владелец получит, в частности, технологическое оборудование, необходимое для обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантами, а также недвижимость предприятия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 40819 18
Недвижимость предпринимателя стоимостью 200 млн грн арестовали из-за уклонения от уплаты налогов6 ч. назад - 1131 8
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 3455 7
Сколько стоит жить в Варшаве9 ч. назад - 1500 6
Налоговая амнистия позволит легализовать «зарплаты в конвертах» — Немчинов5 ч. назад - 517 5
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 6820
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 3619 2
Банкиры спрогнозировали курс доллара до конца года8 ч. назад - 3401
Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%12 ч. назад - 2326 1
Сколько стоит жить в Варшаве9 ч. назад - 1500 6
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1280
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 770
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2230 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3608 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1450 5