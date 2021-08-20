Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Бизнес в августе улучшил оценки по экономическому состоянию своих предприятий.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно. За август 2021 года он составил 53.4 по сравнению с 50.8 в июле, что является самым высоким значением с октября 2019 года.
Предприятия промышленности наиболее оптимистично настроены относительно экономических результатов и перспектив:
Предприятия сферы услуг наиболее существенно среди всех секторов усилили оптимистические настроения относительно собственных экономических перспектив:
Предприятия торговли впервые с апреля текущего года положительно оценили результаты своей экономической деятельности:
Предприятия строительства четвертый месяц подряд положительно оценивают результаты своей деятельности:
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