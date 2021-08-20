Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Бизнес в августе улучшил оценки по экономическому состоянию своих предприятий.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно. За август 2021 года он составил 53.4 по сравнению с 50.8 в июле, что является самым высоким значением с октября 2019 года.

Предприятия промышленности наиболее оптимистично настроены относительно экономических результатов и перспектив:

в августе секторальный индекс составил 54.3 против 51.9 в июле;

респонденты, как и в предыдущие месяцы, прогнозируют рост объемов изготовленной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных;

впервые за полтора года сектор промышленности продемонстрировал оптимистичные настроения по росту численности работников.

Предприятия сферы услуг наиболее существенно среди всех секторов усилили оптимистические настроения относительно собственных экономических перспектив:

секторальный индекс в августе вырос до 54.1 с 50.1 в июле;

респонденты имели положительные оценки относительно объема предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения;

ожидание увеличения численности работников длится второй месяц подряд.

Предприятия торговли впервые с апреля текущего года положительно оценили результаты своей экономической деятельности:

секторальный индекс в августе вырос до 51.1 с 49.7 в июле;

респонденты улучшили ожидания относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи;

несмотря на положительные оценки относительно своей деловой активности, они по-прежнему не ожидают увеличения общей численности работников.

Предприятия строительства четвертый месяц подряд положительно оценивают результаты своей деятельности: