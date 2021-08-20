Сколько налогов в течение 2021 года уплатили украинские рестораны и гостиницы

С начала года украинские рестораны и гостиницы уплатили в местные бюджеты более 1,8 миллиарда гривен налогов. Больше всего денег поступило от рестораторов и отельеров из Киева, меньше всего – с Луганщины.

Такие данные обнародовал телеграм-канал “Реве и стонет ресторатор” со ссылкой на интерактивную налоговую карту Украины. В анализ не вошли аннексированный Крым и подконтрольные агрессору районы Донетчины и Луганщины.

Город Киев – 437 миллионов гривен.

Львовская область – 156 миллионов гривен.

Днепровская – 153 миллиона гривен.

Одесская – 135 миллионов гривен.

Киевская – 127 миллионов гривен.

Меньше всего налогов поступило в таких областях:

Луганская – 10,2 миллиона гривен.

Кировоградская – 16 миллионов гривен.

Черновицкая – 21,4 миллиона гривен.

Интересно, что в Киеве и Днепре большинство налогов уплатили юридические лица, зато во Львове бюджет наполняют преимущественно ФЛПы.