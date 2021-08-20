Сколько налогов в течение 2021 года уплатили украинские рестораны и гостиницы

С начала года украинские рестораны и гостиницы уплатили в местные бюджеты более 1,8 миллиарда гривен налогов. Больше всего денег поступило от рестораторов и отельеров из Киева, меньше всего – с Луганщины.
Такие данные обнародовал телеграм-канал “Реве и стонет ресторатор” со ссылкой на интерактивную налоговую карту Украины. В анализ не вошли аннексированный Крым и подконтрольные агрессору районы Донетчины и Луганщины.
Меньше всего налогов поступило в таких областях:
Интересно, что в Киеве и Днепре большинство налогов уплатили юридические лица, зато во Львове бюджет наполняют преимущественно ФЛПы.
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