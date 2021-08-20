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В Украине выдали рекордное количество ипотек: средние ставки и почему отказывают в кредитах

В Украине выдали рекордное количество ипотек: средние ставки и почему отказывают в кредитах

Ипотечное кредитование превысило доковидный уровень, а 15% договоров заключаются по льготной ставке. Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, решил рассказать о средних ставках кредитов на жилье.

По данным Опендатабот, за первое полугодие украинские банки выдали 4652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд гривен. Это почти столько же денег, сколько было выдано под ипотеку за весь прошлый год (3,8 млрд), и на 860 млн больше, чем в доковидном 2019-ом.

Более 90% заключаемых договоров касаются покупки жилья на вторичном рынке.


Инфографика: Опендатабот

Сегодняшняя средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке — 17,3%, на вторичном рынке — 13,2%.

Программа «Доступная ипотека 7%». 16 украинских банков работают по государственной программе, где действует льготная ставка в 7%. В рамках этой программы за полгода было выдано 648 кредитов на 550,3 млн.

Льготные кредиты в основном выдаются пятью банками:

  • Кредобанком (135 млн грн);
  • Укргазбанком (118 млн);
  • Ощадбанком (111 млн);
  • банком Глобус (96 млн);
  • ПриватБанком (81 млн).

Большинство «льготных» ипотечных заявок поступило от семей со средним доходом в районе 35 тыс. гривен. Всего поступило 987 заявок. Из-за чего отклоняли заявку:

  • 8.6% – превышение допустимой суммы доходов;
  • 5.7% – обеспеченность заявителя жильем;
  • 5.7% – превышение допустимой площади;
  • 25.7% – отрицательная кредитная история;
  • 8.6% – наличие больших долгов;
  • 8.6% – попытка повторного участия в программе;
  • 2.9% – неподходящий объект инвестирования.

Две трети всех заявок приходятся на Киев и область.

Справка Finance.ua:

  • в связи с правилами участия в программе «Доступная ипотека 7%», предмет ипотеки — это квартиры и индивидуальные жилые дома (вместе с земельным участком) на первичном и вторичном рынке, введенные в эксплуатацию с 2018 года;
  • нормативная площадь — 50 м2 для одного гражданина или семьи из двух человек, затем дополнительно 20 м2 на каждого следующего члена семьи. Общая площадь может превышать нормативную на 20%. Избыток площади оплачивает заемщик;
  • максимальная сумма ипотеки составит 2 млн грн, а максимальная стоимость предмета ипотеки — не более 2,5 млн грн;
  • кредит можно будет получить на срок до 20 лет с минимальным первым взносом 15% от стоимости предмета ипотеки.

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По материалам Finance.UA
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