В Украине выдали рекордное количество ипотек: средние ставки и почему отказывают в кредитах

Ипотечное кредитование превысило доковидный уровень, а 15% договоров заключаются по льготной ставке. Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, решил рассказать о средних ставках кредитов на жилье.
По данным Опендатабот, за первое полугодие украинские банки выдали 4652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд гривен. Это почти столько же денег, сколько было выдано под ипотеку за весь прошлый год (3,8 млрд), и на 860 млн больше, чем в доковидном 2019-ом.
Более 90% заключаемых договоров касаются покупки жилья на вторичном рынке.
Инфографика: Опендатабот
Сегодняшняя средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке — 17,3%, на вторичном рынке — 13,2%.
Программа «Доступная ипотека 7%». 16 украинских банков работают по государственной программе, где действует льготная ставка в 7%. В рамках этой программы за полгода было выдано 648 кредитов на 550,3 млн.
Льготные кредиты в основном выдаются пятью банками:
Большинство «льготных» ипотечных заявок поступило от семей со средним доходом в районе 35 тыс. гривен. Всего поступило 987 заявок. Из-за чего отклоняли заявку:
Две трети всех заявок приходятся на Киев и область.
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