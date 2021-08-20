Недвижимость предпринимателя стоимостью 200 млн грн арестовали из-за уклонения от уплаты налогов

ГФС наложила арест на недвижимое имущество предпринимателя стоимостью 200 млн грн из-за уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве уличили известного предпринимателя и общественного деятеля, народного депутата Украины III созыва, в злоупотреблении полномочиями и в уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Установлено, что гражданин Украины в течение 2018-2019 годов, находясь на территории г. Киева, умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн путем продажи недвижимого имущества другим лицам по заниженной стоимости.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно постановлению районного суда г. Киева наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на 18 объектов недвижимости в г. Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн.