Особенности назначения пенсии работникам учебных заведений

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как назначаются пенсии учителям, другим работникам учреждений образования.
По данным Пенсионного фонда, пенсия по возрасту назначается после достижения пенсионного возраста (от 60 до 65 лет в зависимости от продолжительности имеющегося страхового стажа). По достижении возраста 60 лет назначаются пенсии лицам, которые на момент достижения такого возраста в 2021 году приобрели страховой стаж не менее 28 лет.
При этом, если лицу ранее не назначалась пенсия другого вида, такое лицо имеет право на получение денежной помощи в размере десяти месячных пенсий при условии, что:
До наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, работникам образования может быть назначена пенсия за выслугу лет.
Такая пенсия назначается независимо от возраста при наличии выслуги лет на соответствующих должностях не менее:
Пенсия за выслугу лет назначается при условии увольнения с должности, которая дает право на данный вид пенсии.
К выслуге лет причисляется, в частности, работа:
При наличии оснований работнику образования может быть назначена пенсия по инвалидности или в связи с потерей кормильца.
При наличии права на разные виды пенсии назначается один из этих видов – по выбору лица.
Размер назначенной пенсии определяется с учетом всего накопленного страхового стажа (независимо от учреждения и должности, на которой приобретен этот стаж) и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы (за все периоды страхового стажа с 1.07.2000 или (по желанию лица) дополнительно учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года).
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в телеграм-канале Finance_ukr.
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