Особенности назначения пенсии работникам учебных заведений

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как назначаются пенсии учителям, другим работникам учреждений образования.

По данным Пенсионного фонда, пенсия по возрасту назначается после достижения пенсионного возраста (от 60 до 65 лет в зависимости от продолжительности имеющегося страхового стажа). По достижении возраста 60 лет назначаются пенсии лицам, которые на момент достижения такого возраста в 2021 году приобрели страховой стаж не менее 28 лет.

При этом, если лицу ранее не назначалась пенсия другого вида, такое лицо имеет право на получение денежной помощи в размере десяти месячных пенсий при условии, что:

на день достижения пенсионного возраста работник образования работает в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

имеет страховой стаж мужчина – 35 лет, женщина – 30 лет в заведениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, которые дают право на назначение пенсии за выслугу лет.

До наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, работникам образования может быть назначена пенсия за выслугу лет.

Такая пенсия назначается независимо от возраста при наличии выслуги лет на соответствующих должностях не менее:

25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года;

25 лет 6 месяцев по состоянию на 1 января 2016 года;

26 лет 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года.

Пенсия за выслугу лет назначается при условии увольнения с должности, которая дает право на данный вид пенсии.

К выслуге лет причисляется, в частности, работа:

в общеобразовательных учебных заведениях на должностях учителей, преподавателей, воспитателей, директоров и других;

в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров (заведующих) и других;

во внешкольных учебных заведениях на должностях художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.

При наличии оснований работнику образования может быть назначена пенсия по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

При наличии права на разные виды пенсии назначается один из этих видов – по выбору лица.

Размер назначенной пенсии определяется с учетом всего накопленного страхового стажа (независимо от учреждения и должности, на которой приобретен этот стаж) и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы (за все периоды страхового стажа с 1.07.2000 или (по желанию лица) дополнительно учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года).

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