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Проекты на 277 миллиардов долларов: Зеленский представил в США план «трансформации» Украины

Проекты на 277 миллиардов долларов: Зеленский представил в США план «трансформации» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации амбициозного Плана трансформации Украины под названием A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Президент отметил, что несмотря на все трудности и угрозы, Украина сегодня – страна свободы, надежды, движения только вперед и развития.

По его словам, сейчас нет ни одной другой страны, которая бы проводила такие системные реформы в условиях вооруженного противостояния одной из самых мощных армий в мире.

Владимир Зеленский рассказал, что в Украине укрепляется антикоррупционная архитектура, коррупционеров привлекают к ответственности, был открыт рынок земли, принимаются законы о поддержке украинских и иностранных инвесторов, а безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы.

«У нас есть четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный План трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину», – отметил он.

Что представляет собой документ A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine. Документ очерчивает видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».

По словам Владимира Зеленского, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечению «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны.

Для чего он нужен. Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

«Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций», – сказал он.

Президент выразил надежду, что американские партнеры активно подключатся к реализации этого амбициозного плана.

По материалам Finance.UA
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