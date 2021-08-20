В августе украинский авторынок показал лучший результат за последние 8 лет: ТОП-5 самых популярных марок

В последний месяц лета украинский автопарк пополнили 8,5 тыс. новых легковых авто, что на 22% больше, чем годом ранее. Это лучший августовский результат за последние восемь лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшим спросом, как и год назад, пользовались автомобили марки Renault, которых было зарегистрировано 1274 шт. Однако по сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Рено в Украине уменьшилась на 4,5%.
Сохранила свою прошлогоднюю позицию и японская марка Toyota, регистрации автомобилей которой выросли почти на 10% до 1260 ед.
На третьей позиции в рейтинге Kia, которая в пять раз увеличила свой результат годичной давности. Автомобили этой корейской марки выбрали 840 покупателей.
Четвертый результат у Nissan – 446 авто (+59%).
Спрос на автомобили Skoda в годовом измерении вырос на 49% до 438 авто, этого с запасом хватило на пятое место.
Также в ТОП-10 августа 2021 года вошли следующие марки: Mitsubishi – 373 шт. (+63%); Volkswagen – 370 шт. (-34%); Chery – 367 шт. (+151%); Hyundai – 347 шт. (+2%); Suzuki – 297 шт. (-4%).
По итогам прошедшего месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю Kia Sportage. Этот компактный кроссовер в августе выбрали 603 автомобилиста. Всего с января по август текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 66,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Цена самого популярного автомобиля августа – от 525 195 грн до 690 711 грн.
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