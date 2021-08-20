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Украинцам предложат три обновленных за 158 млн пригородных поезда

Украинцам предложат три обновленных за 158 млн пригородных поезда

«Укрзализныця» модернизировала три пригородных поезда, на что направила 158 миллионов гривен. Finance.ua, который всегда заботится о вашем комфорте в дороге, узнал от пресс-службы УЗ детали.

Начнем с того, что в ходе модернизации поезда сделали инклюзивными и приспособленными для путешествий маломобильных людей. Одна из таких электричек сейчас курсирует на Фастовском направлении, которое является одним из наиболее популярных.

Еще две в ближайшее время выйдут на маршруты.

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«Сейчас разрабатывается комплексная стратегия развития инклюзивных вокзальных комплексов, которые будут удобными для всех групп маломобильных людей как с позиции навигации и логистики, так и с позиции сервиса и непосредственно посадки в вагон», — рассказывают в компании.

Новации. Модернизированные поезда имеют вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, установлены пандусы, кнопки вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Заменен ряд систем и деталей интерьера, установлены крепления для велосипедов.


Планы. До конца года Укрзализныця планирует модернизировать с учетом элементов безбарьерности еще 4 поезда. В дальнейшем темпы обновления парка пригородных поездов планируется наращивать.

Справка Finance.ua:

  • что нового в вагонах: раздельное кондиционирования в каждом купе; USB-зарядки и розетки у каждого места; 4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения; табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе; также еще не решены вопросы относительно вендинговых аппаратов (автоматы с едой), ковров, отсеков для перевозки велосипедов, емкости для багажа под сидением и одноразовой кровати.
По материалам Економічна Правда
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