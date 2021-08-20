Украинцам предложат три обновленных за 158 млн пригородных поезда

«Укрзализныця» модернизировала три пригородных поезда, на что направила 158 миллионов гривен. Finance.ua, который всегда заботится о вашем комфорте в дороге, узнал от пресс-службы УЗ детали.
Начнем с того, что в ходе модернизации поезда сделали инклюзивными и приспособленными для путешествий маломобильных людей. Одна из таких электричек сейчас курсирует на Фастовском направлении, которое является одним из наиболее популярных.
Еще две в ближайшее время выйдут на маршруты.
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«Сейчас разрабатывается комплексная стратегия развития инклюзивных вокзальных комплексов, которые будут удобными для всех групп маломобильных людей как с позиции навигации и логистики, так и с позиции сервиса и непосредственно посадки в вагон», — рассказывают в компании.
Новации. Модернизированные поезда имеют вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, установлены пандусы, кнопки вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Заменен ряд систем и деталей интерьера, установлены крепления для велосипедов.
Планы. До конца года Укрзализныця планирует модернизировать с учетом элементов безбарьерности еще 4 поезда. В дальнейшем темпы обновления парка пригородных поездов планируется наращивать.
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