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Права собственности на жилой дом: условия договора при переходе

Права собственности на жилой дом: условия договора при переходе

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Минюста, являются ли размер и кадастровый номер существенными условиями договора при переходе права собственности на жилой дом связи с переходом права собственности на жилой дом.

Договор считается заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем его существенным условиям.

  • Размер и кадастровый номер земельного участка, право на который переходит в связи с переходом права собственности на жилой дом, здание или сооружение, являются существенными условиями договора, который предусматривает приобретение права собственности на эти объекты.

Исключение – кроме многоквартирных домов и объектов государственной собственности, подлежащих продаже путем приватизации.

К лицу, приобретшему право собственности на жилой дом (кроме многоквартирного), здание или сооружение, переходит право собственности, право пользования на земельный участок, на котором они размещены, без изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего землевладельца (землепользователя).

Кроме того, в случае приобретения права собственности на жилой дом, прекращается право собственности, право пользования земельным участком, на котором расположены эти объекты.

К лицу, приобретшему право собственности на жилой дом, здание или сооружение, размещенные на земельном участке, находящемся в собственности другого лица, переходит право собственности на земельный участок или его часть, на которой они размещены, без изменения его целевого назначения.

При этом существенным условием договора, который предусматривает приобретение права собственности на жилой дом, здание или сооружение, является кадастровый номер земельного участка, право на который переходит в связи с приобретением права собственности на эти объекты.

Заключение договора, предусматривающего приобретение права собственности, осуществляется после выделения этой части в отдельный земельный участок и присвоения ей отдельного кадастрового номера.

Договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному заверению, кроме договоров купли-продажи имущества, находящегося в налоговом залоге.

Если из поданных нотариусу документов, необходимых для совершения нотариального действия, следует, что жилой дом, здание, сооружение и тому подобное построены (или строятся) на земельном участке, не отведенном для этой цели, нотариус отказывает в заверении договора отчуждения жилого дома и другого недвижимого имущества.

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По материалам Finance.UA
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