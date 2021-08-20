Пытались вывести 3 млн гривен на ремонте: полиция расследует хищения госсредств УЗ

Правоохранители разоблачили чиновников «Укрзализныци» на попытке завладения 3 млн гривен бюджетных средств. Злоумышленники подделали официальную документацию и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители установили, что в 2019 году чиновник производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть 3 млн гривен бюджетных средств.
Сделать этого не успели — на деньги наложен арест, а затем предупреждено нанесение ущерба государству.
Двум должностным лицам Конотопской дистанции пути регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» и директору частной коммерческой структуры сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Оконченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас досудебное расследование завершено, материалы открыты другой стороне.
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