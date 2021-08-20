0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Пытались вывести 3 млн гривен на ремонте: полиция расследует хищения госсредств УЗ

Пытались вывести 3 млн гривен на ремонте: полиция расследует хищения госсредств УЗ

Правоохранители разоблачили чиновников «Укрзализныци» на попытке завладения 3 млн гривен бюджетных средств. Злоумышленники подделали официальную документацию и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что в 2019 году чиновник производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть 3 млн гривен бюджетных средств.

Сделать этого не успели — на деньги наложен арест, а затем предупреждено нанесение ущерба государству.

Двум должностным лицам Конотопской дистанции пути регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» и директору частной коммерческой структуры сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Оконченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы открыты другой стороне.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.