Украинок ждут проблемы с трудоустройством из-за пандемии и автоматизации - исследование

Более половины украинок, которые работают, а это 4,4 миллиона женщин, могут столкнуться с проблемами трудоустройства из-за факторов, вызванных коронакризисом. Finance.ua, опираясь на данные исследования экономистов Центра экономической стратегии, решил рассказать, что делать женщинам, которые относятся к таким категориям.

Коронавирусная пандемия пошатнула мировую экономику в 2020 году. Компании были вынуждены отправить работников по домам, некоторых перевести на неполный рабочий день, а некоторых – уволить.

Женщины оказались более уязвимыми к экономическим последствиям пандемии, чем мужчины, и это является мировой тенденцией. В Украине численность занятых женщин за 2020 год сократилась на 4%. К потерям привели такие тенденции:

более высокая концентрация женщин в секторах, пораженных карантинными ограничениями: теряли работу в торговле, сфере услуг и индустрии гостеприимства, где занята каждая четвертая работающая женщина. Это прямое следствие карантинных ограничений на работу заведений питания, временного размещения, сферы красоты и тому подобное;

коронакризис ударил по женщинам в продуктивном для карьеры возрасте: из-за временного закрытия детских садов и школ во время локдаунов семьи с детьми испытали дополнительную нагрузку, из-за чего оплачиваемая работа матерей могла перейти на второй план;

коронакризис ускорил процессы автоматизации бизнес-процессов: потеряли работу молодые и опытные профессионалы во всех отраслях экономики – это косвенные последствия коронакризиса, результаты трансформации бизнес-моделей и ускоренной алгоритмизации человеческого труда.

Что предлагают HR-специалисты:

офисным работницам рекомендуют переходить в проектный и продуктовый менеджмент и бизнес-аналитику, а женщинам с мощным техническим образованием – в программирование, аналитику данных и отраслевой менеджмент;

женщинам из сектора услуг и торговли и в простейших профессиях рекомендуют улучшить цифровые компетенции;

всем женщинам старшей возрастной категории рекомендуют рассмотреть переход в сферу ухода и клиентскую поддержку.

Что делать государству, чтобы помочь женщинам, которые потеряли или рискуют потерять работу из-за последствий коронакризиса:

повысить вовлеченность населения в курсы по написанию резюме, прохождению интервью и других услуг по профориентации в центрах занятости, улучшить их качество;

перевести как можно больше услуг, которые сегодня предоставляют центры занятости, в формат онлайн, а также привлечь частные агентства к сотрудничеству на принципах государственно-частного партнерства;

создать систему ваучеров на содержательное переобучение в частных образовательных учреждениях;

создать систему компенсаций компаниям за профессиональное переобучение на их оборудовании;

привлекать бизнес на принципах государственно-частного партнерства к профессиональному переобучению взрослого населения.

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