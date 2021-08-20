Украинок ждут проблемы с трудоустройством из-за пандемии и автоматизации - исследование

Более половины украинок, которые работают, а это 4,4 миллиона женщин, могут столкнуться с проблемами трудоустройства из-за факторов, вызванных коронакризисом. Finance.ua, опираясь на данные исследования экономистов Центра экономической стратегии, решил рассказать, что делать женщинам, которые относятся к таким категориям.
Коронавирусная пандемия пошатнула мировую экономику в 2020 году. Компании были вынуждены отправить работников по домам, некоторых перевести на неполный рабочий день, а некоторых – уволить.
Женщины оказались более уязвимыми к экономическим последствиям пандемии, чем мужчины, и это является мировой тенденцией. В Украине численность занятых женщин за 2020 год сократилась на 4%. К потерям привели такие тенденции:
Что предлагают HR-специалисты:
Что делать государству, чтобы помочь женщинам, которые потеряли или рискуют потерять работу из-за последствий коронакризиса:
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