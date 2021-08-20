Межбанк: чего ждать от курса доллара и евро 1 сентября

Вот и наступил первый день осени. Дети пошли в школу, студенты в институты, а банкиры и их клиенты подводят итоги августа и определяются с окончательными задачами на новый месяц. Это традиционно снижает активность на валютном межбанке. По нашему прогнозу, объем операций на торгах в среду будет находиться в пределах $120−150 млн при заключении до 380-510 сделок.

Клиенты окончательно определяться со своими задачами только часам к 12 и поэтому в самом начале сессии особой активности наблюдаться не будет. Основным вопросом для всех останется один: может ли и дальше дорожать доллар или вчерашняя вечерняя очередная попытка загнать курс к цели в 27 гривен на отчетную дату – это лишь спекулятивные игры.

Пока однозначного ответа на это нет, так как компании-покупатели не горят желанием переплачивать за валюту и периодически просто снимают свои заявки, а вот продавцам-экспортерам гривна для своих расчетов внутри страны нужна постоянно. Тем более в начале месяца, когда предстоят стандартные платежи за аренду, покупка сырья и материалов и расчеты с персоналом по зарплате за август.

С другой стороны, аппетит приходит во время еды и продавцам “понравился” вариант с ростом котировок и они не прочь продолжать в том же духе. Поэтому сегодня обе стороны – и покупатели, и продавцы – опять будут пробовать друг друга в части стойкости по курсам, на которые они готовы в течение сессии. В противостоянии курсовых интересов крупных игроков и пройдут торги 1 сентября.

Нацбанк постарается в процесс сегодня не вмешиваться и мы увидим регулятор на торгах с интервенцией по покупке или продаже доллара только в случаях угроз серьезных перекосов спроса и предложения. Как всегда, в этом случае это вначале будет интервенция на стандартные $5 млн, и только если это не поможет, НБУ выйдет на торги во второй раз с уже долгоиграющим стоянием на рынке.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, 1 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,85-27,05 грн, евро — коридор 31,70-32,00 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,70-27,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15-20 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,40 до 32,05 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 31,50 до 31,90 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,92 / 26,94

евро – 31,81 / 31,84

Курсы валют на Межбанке

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