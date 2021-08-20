0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

Межбанк: чего ждать от курса доллара и евро 1 сентября

Межбанк: чего ждать от курса доллара и евро 1 сентября

Вот и наступил первый день осени. Дети пошли в школу, студенты в институты, а банкиры и их клиенты подводят итоги августа и определяются с окончательными задачами на новый месяц. Это традиционно снижает активность на валютном межбанке. По нашему прогнозу, объем операций на торгах в среду будет находиться в пределах $120−150 млн при заключении до 380-510 сделок.

Клиенты окончательно определяться со своими задачами только часам к 12 и поэтому в самом начале сессии особой активности наблюдаться не будет. Основным вопросом для всех останется один: может ли и дальше дорожать доллар или вчерашняя вечерняя очередная попытка загнать курс к цели в 27 гривен на отчетную дату – это лишь спекулятивные игры.

Пока однозначного ответа на это нет, так как компании-покупатели не горят желанием переплачивать за валюту и периодически просто снимают свои заявки, а вот продавцам-экспортерам гривна для своих расчетов внутри страны нужна постоянно. Тем более в начале месяца, когда предстоят стандартные платежи за аренду, покупка сырья и материалов и расчеты с персоналом по зарплате за август.

С другой стороны, аппетит приходит во время еды и продавцам “понравился” вариант с ростом котировок и они не прочь продолжать в том же духе. Поэтому сегодня обе стороны – и покупатели, и продавцы – опять будут пробовать друг друга в части стойкости по курсам, на которые они готовы в течение сессии. В противостоянии курсовых интересов крупных игроков и пройдут торги 1 сентября.

Нацбанк постарается в процесс сегодня не вмешиваться и мы увидим регулятор на торгах с интервенцией по покупке или продаже доллара только в случаях угроз серьезных перекосов спроса и предложения. Как всегда, в этом случае это вначале будет интервенция на стандартные $5 млн, и только если это не поможет, НБУ выйдет на торги во второй раз с уже долгоиграющим стоянием на рынке.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, 1 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,85-27,05 грн, евро — коридор 31,70-32,00 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,70-27,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15-20 коп, а в кассах банков до 20-25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 31,40 до 32,05 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 31,50 до 31,90 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,92 / 26,94
евро – 31,81 / 31,84

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.