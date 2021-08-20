Акции Apple достигли исторического максимума на новостях об iPhone 13

Цены на акции американской компании Apple взлетели до исторического максимума на новостях о новом смартфоне iPhone 13. Капитализация технологического гиганта превысила 2,5 трлн долларов.
Об этом сообщает Apple Insider.
Сообщается, что по итогам биржевой сессии в понедельник цены на акции Apple достигли отметки 153,49 доллара. Таким образом, с начала 2021 года они подорожали на 18,3%. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в августе на уровне 151,12 доллара.
Отметим, спрос на акции Apple вызван новостями о том, что новый iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь.
По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо, новый флагман получит модифицированную версию 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60, который позволит с помощью спутника совершать звонки без покрытия сотовой сети.
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