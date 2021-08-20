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Акции Apple достигли исторического максимума на новостях об iPhone 13

Акции Apple достигли исторического максимума на новостях об iPhone 13

Цены на акции американской компании Apple взлетели до исторического максимума на новостях о новом смартфоне iPhone 13. Капитализация технологического гиганта превысила 2,5 трлн долларов.

Об этом сообщает Apple Insider.

Сообщается, что по итогам биржевой сессии в понедельник цены на акции Apple достигли отметки 153,49 доллара. Таким образом, с начала 2021 года они подорожали на 18,3%. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в августе на уровне 151,12 доллара.

Отметим, спрос на акции Apple вызван новостями о том, что новый iPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь.

По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо, новый флагман получит модифицированную версию 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60, который позволит с помощью спутника совершать звонки без покрытия сотовой сети.

По материалам РБК-Украина
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