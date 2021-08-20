В Украине отложили полный переход на электронные больничные

Полный переход на электронные больничные с 1 сентября не состоится. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября.
Об этом сообщили в Минздраве Украины в комментарии Общественному.
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Причины в Минздраве пообещали прокомментировать позже. Предварительно говорят, что не все врачи имеют доступ к коммуникациям.
В то же время уже более двух тысяч медучреждений могут «выдавать» электронные справки, рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.
Из трех тысяч учреждений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровую систему освоили чуть более двух тысяч, подчеркнул он.
«Сейчас более двух тысяч учреждений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но несмотря на то, что есть отдельные ведомственные больницы — те, что в глубинках, которым нужно чуть больше времени — сейчас юстируется приказ, который продлит этот переходный период до октября», — сказал Борщ.
То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.
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