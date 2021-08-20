Богатые американцы стали еще богаче - Bloomberg

Доход от активов стал важным источником богатства для американцев, но вместе с тем привел к усилению экономического неравенства в стране. За последние несколько десятилетий показатели по этому источнику прибыли росли в наиболее процветающих регионах страны, но в 90 процентах бедных областей они оставались на прежнем уровне.
Об этом пишет Bloomberg.
Прибыль от активов, включая акции, сдача недвижимости в аренду и проценты, сейчас в среднем по стране составляет пятую часть личного дохода. Однако у большинства американцев таких ресурсов мало. Их единственными активами являются их собственные жилища и пенсионные счета, чего часто нет у граждан с низким заработком.
Группа по экономическим инновациям из округа Колумбия установила в своем недавнем отчете, что разрыв между богатыми и бедными областями страны растет в геометрической прогрессии. В период с 1969 по 1990 года разница в среднем доходе от активов между двумя группами регионов удвоилась, а в период с 1990 по 2019 года увеличилась в шесть раз.
Прибыль от активов обычно сосредоточена в округах, которые являются центрами финансов, горнодобывающей промышленности, технологий и туризма. По данным группы по экономическим инновациям, рост цифровой экономики (электронной коммерции с применением цифровых технологий) и смягчение денежно-кредитной политики увеличили разрыв между бедными и богатыми американцами. Благодаря этим процессам держатели активов получили еще больший доход и «сверхприбыль от технологических компаний».
Активы практически отсутствуют у большей части населения в районе горной цепи Аппалачи, среднего запада и дальнего юга страны. Разрыв в уровне благосостояния очень велик в мегаполисах, так как доходы технологических и финансовых центров стремительно растут. Например, в нью-йоркском районе Манхэттен средний доход семьи вдвое выше, чем в соседнем районе Бронкс.
Ранее федеральная резервная система США опубликовала протоколы заседания, где было анонсировано сворачивание программы количественного смягчения (QE). Это значит, что власти перестанут стимулировать американскую экономику за счет средств бюджета, что может негативно повлиять на потребительский спрос. Инвесторы уверены, что в ближайшее время в стране случится рецессия.
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